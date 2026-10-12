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Mısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti

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Mısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti
Başlık ResmiMısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Sudanlı insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları, Mısır-Sudan sınırındaki bir altın madenine düzenlenen hava saldırısında 72 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Saldırının Mısır Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda çok sayıda madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

72 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Sudan merkezli insan hakları örgütü Acil Durum Avukatları'ndan yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri'nin dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Mısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti
Başlık ResmiMısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti

SALDIRIYA İLİŞKİN BİR AYRINTI BULUNMUYOR

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan başka bir açıklamada da, bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi ancak saldırının sorumlularına ilişkin bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada, birçok kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, iddia edilen hava saldırısında kullanılan savaş uçağının tipine ilişkin de bir değerlendirme bulunmuyor.

Mısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti
Başlık ResmiMısır-Sudan sınırındaki altın madenine hava saldırısı: Çok sayıda madenci hayatını kaybetti

Bazı kaynaklar, saldırının sınırın Mısır tarafında düzenlendiğini ve Mısırlı yetkililerin bölgenin tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunduğunu iddia etti. Mısır Hava Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) süregelen çatışmaları ülkedeki gelir kaynaklarında aksaklıklara neden olurken, altının iki taraf için de başlıca nakit gelir kaynağı haline geldiği değerlendiriliyor. Ülkede son dönemlerde kısıtlı imkanlarla yürütülen madencilik faaliyetlerinin sayısı artarken, uzmanlar buralarda çıkarılan altınların büyük miktarının kaçak yollarla Mısır'a sokulduğunu savunuyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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