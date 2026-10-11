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Cibuti açıklarında göçmen teknesi faciası: 100'ü aşkın ölü ve kayıp var

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Cibuti açıklarında göçmen teknesi faciası: 100'ü aşkın ölü ve kayıp var
Başlık ResmiCibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasında 15'i çocuk olmak üzere 109 kişinin hayatını kaybettiğini ve 116'dan fazla kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti açıklarında 305 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olduğu aktarıldı.

15'İ ÇOCUK EN AZ 109 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen "en ölümcül kaza" olduğu ifade edilen açıklamada, "Kazada 15'i çocuk olmak üzere en az 109 göçmen hayatını kaybetti, 116'dan fazla kişi ise kayıp." ifadeleri kullanıldı.

Cibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var
Başlık ResmiCibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var

Açıklamada, kayıpların bulunamamasına ilişkin endişelerin arttığı, Cibuti yetkililerinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var
Başlık ResmiCibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var

Yerel yetkililerin hayatta kalanlara tıbbi bakım sağladığı bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenler için saygın cenaze törenlerinin düzenlendiğini belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Göç Örgütü'nün Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, "Bu, yıkıcı bir can kaybı." ifadelerini kullandı.

Cibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var
Başlık ResmiCibuti açıklarında göçmen teknesi faciası:100ü aşkın ölü ve kayıp var

"EKİPLER SAHADA"

Hayatta kalanlar ve sevdiklerini kaybeden veya akrabalarından haber alamayan ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coissac, "Ekiplerimiz, acil yardım sağlamak için yerel yetkililerle birlikte sahada bulunuyor. Bu trajedi, ekonomik fırsatlar arayan göçmenlerin bu göç koridorunda karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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