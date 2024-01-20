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    Bolivya kabusu yaşıyor: Nehir taştı, yüzlerce ev sular altında kaldı, ölü ve kayıplar var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Güney Amerika ülkesi Bolivya şiddetli yağışların pençesinde. Tipuani Nehri taşınca yüzlerce ev sular altında kaldı. Sel felaketinde bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayıp.

    Bolivya kabusu yaşıyor: Nehir taştı, yüzlerce ev sular altında kaldı, ölü ve kayıplar var
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Amerika ülkesi Bolivya etkisini artıran yağışlar nedeniyle kabusu yaşıyor. Başkent La Paz'a bağlı Tipuani Nehri'nin yoğun yağışlar sonrası taşması nedeniyle yüzlerce ev ile tarım arazileri sular altında kaldı.

    ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

    Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

    Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, felaketten etkilenenler için yardım malzemeleri sağlayacaklarını duyurdu.

    450 evin zarar gördüğü ve çok sayıda ailenin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BolivyaSağanak
    Haberler > Dünya > Bolivya kabusu yaşıyor: Nehir taştı, yüzlerce ev sular altında kaldı, ölü ve kayıplar var
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