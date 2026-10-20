Bomba ihbarı uçakta paniğe neden oldu! Yolcu uçağı acil iniş yaptı
İtalya'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçakta 83 yolcu ve 10 mürettebat bulunduğu belirtilirken, yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Roma'ya acil iniş yaptı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolları’na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, bugün yerel saatle 14.45 sıralarında Milano Malpensa Havalimanı’ndan Cidde’ye gitmek üzere havalandı.
Uçak, bir süre sonra gelen bomba tehdidi nedeniyle rotasını değiştirerek Roma Fiumicino Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.
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Aralarında 83 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçak, inişin ardından güvenlik kontrollerinden geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.
Uçağın, yolcularını yeniden alarak gece saatlerinde Cidde’ye gitmek üzere Roma’dan hareket etmesinin beklendiği bildirildi.