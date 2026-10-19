İsrail'den Avusturya'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı. 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Austrian Airlines uçağı için Bulgaristan'a ait MiG-29 savaş uçakları havalandırıldı. Savaş uçakları eşliğinde Sofya'ya indirilen uçakta güvenlik araması başlatıldı.,

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmek üzere havalanan Austrian Airlines uçağında bomba ihbarı nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı.

OS82 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, uçuş sırasında alınan ihbarın ardından Bulgaristan'a yönlendirildi.

Uçakta kaçırılma alarmı! 51 yolcu için savaş uçakları havalandı

51 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT VARDI

Lufthansa Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Austrian Airlines, uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu açıkladı.

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre hava yolu şirketine, uçak İsrail'den ayrıldıktan sonra Avusturya vatandaşı bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı.

Uçakta bomba bulunduğunu öne süren kişinin yolcular arasında olmadığı ileri sürüldü.

Yolcular ise kendilerine isimsiz bir bomba ihbarı nedeniyle uçuş rotasının değiştirildiğinin söylendiğini aktardı.

NATO KOORDİNASYONUYLA MİG-29'LAR HAVALANDI

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, mürettebatın Romanya sınırı yakınlarında uçarken bomba ihbarından haberdar olduğunu ve Sofya'ya iniş kararı aldığını duyurdu.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı ise yolcu uçağına eşlik etmek üzere MiG-29 savaş uçaklarının havalandırıldığını açıkladı.

Operasyon, NATO'nun İspanya'daki Birleşik Hava Harekât Merkezi ile koordineli olarak yürütüldü.

Bulgar savaş uçakları, yolcu uçağına Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na kadar eşlik etti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Austrian Airlines uçağı, Sofya'ya güvenli şekilde iniş yaptı.

İnişin ardından 51 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilirken Bulgar güvenlik birimleri uçakta arama başlattı.

Hava yolu şirketi, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirileceğini bildirdi.

Uçuş takip verilerine göre Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılan uçak, yaklaşık üç saat sonra Sofya'ya ulaştı.

BOMBA İHBARI ASILSIZ MI?

İsrail merkezli Ynet, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak ilk bulguların bomba ihbarının asılsız olabileceğine işaret ettiğini aktardı.

Yetkililerden ihbarın sonucuna ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL BAĞLANTILI UÇUŞLARDA PEŞ PEŞE OLAYLAR

Geçen hafta New York'tan kalkan bir Delta Air Lines uçağı da isimsiz bomba ihbarı üzerine İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Güvenlik kontrollerinin ardından söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Geçen ay ise Tel Aviv'e giden bir Flydubai uçağında yardımcı pilotun kaptana saldırdığı ve uçağın Suudi Arabistan'a indirildiği bildirilmişti.

Öte yandan Yunanistan'ın Korfu adasından Almanya'nın Nürnberg kentine uçan bir yolcu uçağının yanlışlıkla kaçırılma alarmı vermesi üzerine Hırvatistan ve Almanya savaş uçakları teyakkuza geçirilmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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