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Haberler > Dünya > Botsvana Devlet Başkanı: Almanya’ya 20 bin fil gönderirim, şakam yok!

Botsvana Devlet Başkanı: Almanya’ya 20 bin fil gönderirim, şakam yok!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Botsvana Devlet Başkanı: Almanya’ya 20 bin fil gönderirim, şakam yok!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fil avcılığını önlemek amacıyla birtakım yasaklara hazırlanan Almanya'ya, dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'dan ilginç bir tehdit geldi. Devlet Başkanı Masisi, Almanya'ya 20 bin fil  gönderebileceğini ve bunun bir 'şaka' olmadığını söyledi.

Dünyanın en yoğun fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana'nın Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Bild gazetesine verdiği demeçte, Alman hükümetinin Afrika'da fil nüfusunu korumak için, av malzeme ve ekipmanlarının satışı yasağına yönelik girişimini eleştirdi.

'BERLİN'DE OTURUP FİKİR SAHİBİ OLMAK ÇOK KOLAY'

Yaklaşık 130 bin filin yaşadığı Botsvana'da, koruma çabaları sonucunda fil nüfusunun patlama yaşadığına dikkati çeken Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtti. Masisi, avcılığının, fil nüfusunu kontrol altına almak için etkili bir yöntem olduğuna değinerek, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

'20 BİN FİL GÖNDERİRİM'

Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için hali hazırda Angola'ya 8 bin fil verdiğini hatırlatan Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini ifade etti. Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, hayır cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

YASAK 2019'DA KALDIRILDI

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.

Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihracatına kısıtlama getirilmesi yönünde bir girişimi gündeme getirmişti.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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