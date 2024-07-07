'Bozkurt' hazımsızlığı sürüyor... Alman Bild, bu kez Erdoğan'ı hedef aldı

Almanların "Bozkurt" hazımsızlığı sürüyor. Merih Demiral'e verilecek cezayı önceden açıklayan Alman Bild, bu kez Hollanda maçını tribünden izleyen Erdoğan'ı hedef aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Avusturya engelini 2-1 aşarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada 2 gol atan Merih Demiral, sevincini "Bozkurt" işaretiyle kutladı. UEFA, Merih Demiral'a sevinci sebebiyle soruşturma başlatsa da Türkiye'nin savunması alınmadan Alman Bild gazetesi verilecek cezayı önceden açıkladı.

UEFA'nın Merih Demiral'i 2 maç men cezasına çarptırmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda maçını tribünden izledi. Bozkurt hazımsızlığı süren Bild, bu kez Cumhurbaşkanını hedef aldı.

ALMANLAR BİLD'İĞİNİZ GİBİ... BU KEZ ERDOĞAN HEDEFTE

Bildi, millilere destek olmak için Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nefreti körüklediğini iddia etti.

Bild, "Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda Türk milli marşı yankılanınca yüzlerce Türk taraftar Başkan Erdoğan'ın önünde Bozkurt selamı verdi." dedi.

"MESUT ÖZİL ÖNCEDEN KIŞKIRTMIŞTI"

Mesut Özil'in de Başkan Erdoğan'ın hemen arkasında olduğuna dikkat çeken Bild, Özil için "Zaten kurt dövmesi ile insanları daha önce kışkırtmıştı" dedi.

"YAŞASIN FİLİSTİN" SLOGANLARINI HAZMEDEMEDİ

Bild, Türk taraftarların Bozkurt selamının yanı sıra "Yaşasın Filistin" sloganları da attığına dikkat çekerken "İsrail karşıtı sloganlar attılar" dedi.