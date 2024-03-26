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Brezilya'da ölü sayısı artıyor, 7 binden fazla insan evini terk etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;da ölü sayısı artıyor, 7 binden fazla insan evini terk etti!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'nın dünyaca ünlü kenti Rio de Janeiro'da kuvvetli yağmur sonrası meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 27'ye yükseldi. Evler enkaz yığınına dönerken çok sayıda insanın ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Bölgeden yüzlerce kişi tahliye edildi...

Brezilya'nın Espirito Santo eyaleti ve Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Brezilya'da ölü sayısı artıyor, 7 binden fazla insan evini terk etti! - 1. Resim

Yetkililer, sel ve heyelanda Espirito Santo'da 19, Rio de Janeiro'da 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Brezilya'da ölü sayısı artıyor, 7 binden fazla insan evini terk etti! - 2. Resim

7 BİNDEN FAZLA İNSAN EVİNİ TERK ETTİ

Yaklaşık 7 bin 300 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Brezilya'da ölü sayısı artıyor, 7 binden fazla insan evini terk etti! - 3. Resim

Brezliya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ve felaketten etkilenen kişilere yardım ulaştırılacağını belirtti.

Sağanak yağışların ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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