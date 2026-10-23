Bulgaristan’da Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’ya soru yöneltmek isteyen gazeteci Sonya Koltuklieva, korumalardan birinin korkunç müdahalesi sonucu yere düştü. Gazetecinin yerde serildiği anlar sosyal medyada gündem olurken, olayın ardından Dotsova’ya istifa çağrıları yapıldı.

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Bulgaristan’da Parlamento Başkanı Mihaela Dotsova’nın aracına bindiği sırada yaşanan olay uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Dotsova’ya soru sormaya çalışan gazeteci Sonya Koltuklieva, korumaların sert müdahalesi sonucu yere düştü.

Bulgaristan'ı karıştıran olay! Parlamento Başkanı’na soru sormak isteyen gazeteciyi yere serdiler

YERDE HAREKETSİZ KALDI

Olay sırasında yere düşen gazetecinin bir süre hareketsiz kaldığı görüldü. Çevredekiler gazetecinin yardımına koşarken, Dotsova ise makam aracına binerek hızla bölgeden ayrıldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bulgaristan'ı karıştıran olay! Parlamento Başkanı’na soru sormak isteyen gazeteciyi yere serdiler

Gazetecinin yaşadığı olay, sosyal medyada kısa sürede eleştirilerin odağına yerleşirken, Bulgaristan’da da tepkiler yükseldi. Vatandaşlar ve muhalefet temsilcileri, yaşananların basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu belirterek Parlamento Başkanı Dotsova’ya istifa çağrısında bulundu.

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