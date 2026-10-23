Canlı yayında korkunç dakikalar! Dev dalga muhabir ve kameramanı böyle yuttu
İspanya'da fırtına haberini canlı yayında aktaran muhabir ve kameraman, aniden kıyıya vuran dev dalgaların altında kaldı. Kameraların su almasıyla yayın kesilirken, yaşanan korku dolu dakikalar sosyal medyada yayılarak gündeme oturdu.
İspanya’nın kuzeyindeki Bask Özerk Bölgesi'ne bağlı Ondarroa sahilinde, fırtına nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarını canlı yayında izleyicilere aktaran bir televizyon muhabiri, beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Fırtınanın etkisiyle denizin şiddeti artarken, kabaran sular kıyıdaki koruma duvarını aşarak yürüyüş yoluna taştı. Muhabirin canlı yayında hava durumunu anlattığı esnada, dev bir dalga muhabir ve kameramanı adeta yuttu.
STÜDYO İLE BAĞLANTI KOPTU
Sahile taşan dalgalar nedeniyle kamera su altında kalırken, stüdyo ile bağlantı da koptu. Stüdyodaki sunucu neye uğradığını şaşırırken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Olayın ardından yapılan açıklamada, dalgaların arasında kalan muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, fırtınanın devam ettiği bölgelerde tehlikeye karşı vatandaşlara kıyı şeritlerinden ve dalgakıranlardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.