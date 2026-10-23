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Dünya

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibet'te acı bilanço! 16 kişi can verdi

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde dün yerel saatle 22.33'te 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin bilançosu belli oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır olmak üzere 65 kişi yaralandı. 12 bin 489 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibette acı bilanço! 16 kişi can verdi
Başlık Resmi7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibette acı bilanço! 16 kişi can verdi

CAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ

Xinhua'nın haberine göre, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin Baçın ilçesi olan depremde 300'den fazla ev yıkıldı.

Deprem bölgesine bin adet prefabrik ev, 3 bin 200'den fazla çadır, 2 bin 800'den fazla yatak ve yorgan, soba ve giysi gibi yardım malzemeleri gönderildi. Afet bölgesine 300 polis ile 347 itfaiye ve kurtarma personeli sevk edilirken, kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibette acı bilanço! 16 kişi can verdi
Başlık Resmi7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibette acı bilanço! 16 kişi can verdi

ÇİN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Nakçu ilinin 183 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirilmişti.

7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibette acı bilanço! 16 kişi can verdi
Başlık Resmi7 büyüklüğünde depremle sarsılan Tibette acı bilanço! 16 kişi can verdi

Açıklamada depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılmıştı. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) de depremin büyüklüğünün 7 olduğunu açıklamıştı.

Tibet'in Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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