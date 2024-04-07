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Çin sahil güvenlik gemileri Japon kara sularını ihlal etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin sahil güvenlik gemileri Japon kara sularını ihlal etti!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları civarında Japon kara sularını ihlal ettiği öne sürüldü.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'nın açıklamasına göre, Uotsuri ve Minami-koji adalarına yaklaşarak bölgede 31 saat kalan Çin'e ait gemiler, Japon sahil güvenliğinin uyarılarının ardından ayrıldı.

Devlet Televizyonu NHK'nin aktardığına göre son olay, Senkaku etrafında Çin'e ait unsurların bu yıl içinde 8. kez Japon kara sularını ihlali olarak kayda geçti.

TARTIŞMALI ADALAR

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in hak iddia ettiği, kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına yol açıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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