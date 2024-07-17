Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çinli iş adamı Guo, ABD'de takipçilerini dolandırmaktan suçlu bulundu

Çinli iş adamı Guo, ABD'de takipçilerini dolandırmaktan suçlu bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çinli iş adamı Guo, ABD&#039;de takipçilerini dolandırmaktan suçlu bulundu
Guo, Abd Adalet Bakanlığı, Steve Bannon, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de yaşayan Çinli iş adamı Guo Wengui, internetteki takipçilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırmaktan suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, Guo, ABD'de dün hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle hakim karşına çıktı. Mahkeme, Guo'nun elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarını kapsayan 12 suçlamanın 9'unda suçlu olduğuna hükmetti.

Savcılar, Guo'nun 2018-2023 yıllarında internetteki takipçilerinden yatırım amacıyla 1 milyar dolardan fazla para topladığını aktardı. Tutuklu yargılanan Guo hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanması, 19 Kasım'daki celseye ertelendi.

Çin Komünist Partisine (ÇKP) muhalif açıklamalarıyla bilinen Guo, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile bağlarıyla da öne çıkıyordu.

NE OLMUŞTU?

ABD Adalet Bakanlığı, Mart 2023'te Çinli bir iş adamı Guo'nun, en az 1 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Guo, kendisine ve yakın akrabalarına 50 bin metrekarelik bir malikane, 3,5 milyon dolarlık Ferrari ve hatta 36 bin dolarlık iki yatak satın almak da dahil olmak üzere, çaldığı parayla ceplerini doldurmakla ve 37 milyon dolarlık lüks bir yatı finanse etmekle suçlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Bakanlık, Guo'ya ait 21 banka hesabında bulunan 634 milyon dolarına ve lüks araçlarına el konulduğunu da bildirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Youssef En-Nesyri transferi için Cengiz Ünder planı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İtalya'dan ticari ilişkilerin gelişimi için Türkiye'ye tam destek - Dünyaİtalya ile bağlan güçleniyor! Tajani'den net mesajLüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür tespit edildi - DünyaLüks otel odasında 6 ceset bulunmuştuİsrail’in çöldeki işkence merkezinde 1.500 ceset! Kimlikleri bilinmiyor, bazıları çürümeye başladı - DünyaÇöldeki işkence merkezinde 1.500 ceset!Trump'a suikastta İran'ın parmağı var mı? ABD'nin aldığı istihbarat dünyayı salladı - DünyaSuikast başka bir ülkenin planı mı?Gündeme bomba gibi düştü... Trump'ın Kennedy Jr. ile yaptığı gizli telefon görüşmesi sızdırıldı! - DünyaTrump'ın gizli görüşmesi sızdırıldı!Lüks otelde korkunç olay! Odada 6 ceset bulundu - DünyaLüks otelde korkunç olay! Odada 6 ceset bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...