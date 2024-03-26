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Çocuklara sosyal medya yasağı! 2025'te devreye girecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çocuklara sosyal medya yasağı! 2025&#039;te devreye girecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çocuklara sosyal medyayı yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yasaklar gelecek yıl devreye girecek.

ABD'de çocukların sosyal medya hesaplarına sahip olmasını yasaklayan bir yasa tasarısına onay çıktı. Florida Valisi Ron DeSantis, 14 yaş altındaki çocuklar için hazırlanan tasarıyı Pazartesi günü onayladı. Yasaklar 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Florida Eyalet Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yasa ayrıca 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabı açabilmeleri için ebeveyn izni gerektiriyor.

"DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE"

Sosyal medyanın farklı şekillerde çocukları için zararlı olduğunu kaydeden Cumhuriyetçi vali, "dönüm noktası" olarak nitelendirdiği yasanın "ebeveynlere çocuklarını korumak için daha fazla imkan tanıyacağını" söyledi.

Tasarı ayrıca pornografik ya da cinsel içerikli internet sitelerinin yaş doğrulaması uygulayarak çocukların uygun olmayan sitelere erişimini engellemesini gerektiriyor.

Florida eyaleti yeni yasayla, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlayan düzenlemeleri hayata geçiren Arkansas, Kaliforniya, Louisiana, Ohio ve Utah gibi eyaletlerin son halkası oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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