Çip savaşları! Çin, ABD’li Intel ve AMD işlemcileri yasaklıyor 

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Çin devlet bilgisayarlarında ABD’li Intel ve AMD CPU’ların kullanımı yasaklandı. Microsoft’ta karşı da harekete geçen Çin Windows yerine yerel yazılımların kullanımını tavsiye etti.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - ABD ile Çin arasında Trump zamanında başlayan ticaret savaşları derinleşerek devam ederken, özellikle mikroçipler alanında kılıçlar çekildi. Otomobil ve telefonlardan askerî silahlara kadar birçok teknolojide yer alan mikroçiplerin varlığı, trilyonlarca dolar değerindeki ürün ve işlemler için kilit önem taşıyor. Ancak dünyadaki çip üretiminin yüzde 90’ının Tayvan’da gerçekleşmesi ABD yönetiminde endişelendiriyor. Gelecek 10 yıl için Çin’in adayı ilhak edeceğini düşünen Washington yönetimi, böyle bir durumda çip tedarikinin tehlikeye düşeceği değerlendirmesini yapıyor. Pekin ise kendi çip üretimi kapasitesini artırarak muhtemel bir Tayvan harekâtı durumunda ekonomisini dirençli hâle getirmenin hesaplarını yapıyor. Ancak günümüzde mikroçiplerin büyük bölümü 5 nanometre ve daha küçük boyutta üretilirken, Çin pazarı 24 nanometre ve daha büyük çiplerle domine edilmiş durumda. Açığı kapatmak isteyen Çin, bu alanda yatırımlara ciddi destek verirken, SMIC ve Huawe’nin mikroçipleri ülkenin geldiği aşamayı göstermesi açısından önemli.

ABD ENGELİNE CEVAP GECİKMEDİ

Çin, 2025’e kadar mikroçip ihtiyacının yüzde 70’ini iç pazarda üretmeyi hedeflerken, ABD ise bunu engellemeye çalışıyor. Biden geçtiğimiz yıl çip, yarı iletken ekipmanı ve yazılımının Çinli teknoloji devlerine ihracatını yasakladı. Ayrıca ABD, Çinli şirketlerin ABD bulut programlama hizmetlerine erişimlerini sınırlamaya hazırlanırken, Pekin yönetimi ise ABD’nin hamlesine nadir bulunan elementlerin ABD’ye ihracatına kısıtlama getirerek cevap verdi. Ayrıca ABD’li mikroçip üreticisi Micron Technologies’in ülkeye çip ve entegre devre satışını engelledi. Beyaz Saray ise Çin teknoloji sektörüne sermaye akışını kısıtlayan bir genelge yayınlarken çip yapımlarını artırmak için teşvik programı başlattı. Biden yönetimi geçtiğimiz hafta da İntel’e 11 milyar dolarlık kredinin yanı sıra doğrudan finansmanın da içinde bulunduğu 8,5 milyar dolarlık anlaşmanın onaylandığını duyurdu.

WİNDOWS YERİNE YERLİ İŞLETİM SİSTEMİ

Çin son olarak devlet dairelerine alınacak yeni bilgisayarlarda AMD ve Intel işlemciler tercih edilmesini yasaklarken Windows yerine yerli işletim sistemi kullanılmasını önerdi. Bu konuda gizlilik kaygıları gerekçe gösterilirken, yeni bir “güvenli ve güvenilir” ekipman listesi paylaşıldı. Buna göre devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine yerel alternatifleri kullanmak zorunda. Listede ise Huawei ve Phytium çözümlerine ek olarak 18 onaylı işlemci yer alıyor. Son raporlara göre Intel’in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışlarının yüzde 27’sini ve AMD’nin 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15’ini Çin’den gelen siparişler oluşturuyor.

600 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

600 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel çip pazarının yüzde 75’i Doğu Asya’da gerçekleştiriliyor. Tayvan, Güney Kore, Japonya, Çin ve ABD, çip üretiminde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Gelişmiş çiplerin yüzde 90’ı ise Tayvan’da üretiliyor. Tayvanlı TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi durumunda bulunuyor. Onu ABD merkezli şirketler Intel, Qualcomm, Broadcom, Micron ve Nvidia firması izliyor.