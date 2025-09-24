Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözü Times Meydanı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözü Times Meydanı'nda

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" sözü, New York'taki ünlü Times Meydanı'nda ekranlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) söylediği ve reform çağırısı yaptığı tarihi konuşması gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözü Times Meydanı'nda - 1. Resim

O SÖZ NEW YORK SOKAKLARINDA

Erdoğan'ın son olarak BM Genel Kurulu'nda yenilediği "Daha adil bir dünya mümkün" ifadeleri New York cadde ve sokaklarında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözü Times Meydanı'nda - 2. Resim

İletişim Başkanlığı'nın BM ortaklığında gerçekleştirdiği çalışma ile yapılan tasarımlar, BM Genel Kurulu'nun da duyurusu olarak planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözü Times Meydanı'nda - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
