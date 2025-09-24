Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi sözü Times Meydanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) söylediği ve reform çağırısı yaptığı tarihi konuşması gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

O SÖZ NEW YORK SOKAKLARINDA

Erdoğan'ın son olarak BM Genel Kurulu'nda yenilediği "Daha adil bir dünya mümkün" ifadeleri New York cadde ve sokaklarında yer aldı.

İletişim Başkanlığı'nın BM ortaklığında gerçekleştirdiği çalışma ile yapılan tasarımlar, BM Genel Kurulu'nun da duyurusu olarak planlandı.