Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Danimarka'da ABD "casusluğu" krizi! Durum ciddi diyerek bakanlığa çağırdılar

Danimarka'da ABD "casusluğu" krizi! Durum ciddi diyerek bakanlığa çağırdılar

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Danimarka&#039;da ABD &quot;casusluğu&quot; krizi! Durum ciddi diyerek bakanlığa çağırdılar
Dünya Haberleri  / AFP

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin Grönland üzerindeki “casusluk” iddiaları üzerine, ABD'nin Kopenhag Büyükelçisini bakanlığa çağıracağını açıkladı. Rasmussen, "dostlar birbirini gözetlemez" diyerek durumu ciddi bulduğunu ifade etti. ABD eski Başkanı Trump, mineral zengini Grönland'ı satın almak istediğini geçmişte dile getirmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, The Wall Street Journal’ın Washington’un Grönland üzerindeki istihbarat faaliyetlerini artıracağına dair haberinin ardından, ABD’nin Kopenhag Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıracağını söyledi.

Danimarka'da ABD

CASUSLUK KRİZİ

Rasmussen, Varşova’da yaptığı açıklamada, “Bu haber büyük endişe oluşturdu çünkü dostlar birbirini gözetlemez” dedi. “Bu çok ciddi bir durum, bu nedenle büyükelçiyi dışişleri bakanlığına görüşmeye çağıracağız.”

Haberde, ABD’nin Grönland üzerindeki istihbarat toplama faaliyetlerini artırmakta olduğu, iki kaynağa dayandırılarak öne sürüldü.

Danimarka'da ABD

ŞİMDİ NE OLACAK?

Donald Trump, daha önce Washington’un güvenliği açısından mineral zengini bu Arktik adayı kontrol etmesi gerektiğini savunarak, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı satın almak istediğini belirtmişti.

Rasmussen, büyükelçiyle yapılacak görüşmede “bu iddiaların yalanlanmasını umduğunu” belirterek, “Her halükârda amacımız Danimarka’nın bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koymak” dedi.

Kaynak: AFP

Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi daha tutuklandıBingöl'deki trafik kazasında can pazarı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin ile Avrupa arasında köprü olacak! Türkiye devrede! 'Yeni İpek Yolu' görüntülendi - DünyaTürkiye devrede! 'Yeni İpek Yolu' görüntülendiABD’den yeni ticaret hamlesi! Trump 'büyük bir ülke' ile el sıkışacak - Dünya'Büyük bir ülke' ile el sıkışacakPolonya'da Varşova Üniversitesi'nde baltalı dehşet! 1 ölü, 1 yaralı var - DünyaÜniversitede baltalı dehşet! 1 ölü, 1 yaralıİran'da 5 büyüklüğünde deprem oldu - Dünyaİran'da 5 büyüklüğünde deprem olduDevletin zirvesinden zehir zemberek sözler "İntikam alınacak! Sonuçlarına katlanacaklar" - Dünya"İntikam alınacak! Sonuçlarına katlanacaklar"ABD'de lisede bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler var - DünyaLisenin önünde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler var
Sonraki Haber Yükleniyor...