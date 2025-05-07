Danimarka'da ABD "casusluğu" krizi! Durum ciddi diyerek bakanlığa çağırdılar

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin Grönland üzerindeki “casusluk” iddiaları üzerine, ABD'nin Kopenhag Büyükelçisini bakanlığa çağıracağını açıkladı. Rasmussen, "dostlar birbirini gözetlemez" diyerek durumu ciddi bulduğunu ifade etti. ABD eski Başkanı Trump, mineral zengini Grönland'ı satın almak istediğini geçmişte dile getirmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, The Wall Street Journal’ın Washington’un Grönland üzerindeki istihbarat faaliyetlerini artıracağına dair haberinin ardından, ABD’nin Kopenhag Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıracağını söyledi.

CASUSLUK KRİZİ

Rasmussen, Varşova’da yaptığı açıklamada, “Bu haber büyük endişe oluşturdu çünkü dostlar birbirini gözetlemez” dedi. “Bu çok ciddi bir durum, bu nedenle büyükelçiyi dışişleri bakanlığına görüşmeye çağıracağız.”

Haberde, ABD’nin Grönland üzerindeki istihbarat toplama faaliyetlerini artırmakta olduğu, iki kaynağa dayandırılarak öne sürüldü.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Donald Trump, daha önce Washington’un güvenliği açısından mineral zengini bu Arktik adayı kontrol etmesi gerektiğini savunarak, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı satın almak istediğini belirtmişti.

Rasmussen, büyükelçiyle yapılacak görüşmede “bu iddiaların yalanlanmasını umduğunu” belirterek, “Her halükârda amacımız Danimarka’nın bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koymak” dedi.