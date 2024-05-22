Darbe hazırlığı yapanlar yargı karşısında! Alman cuntası hesap veriyor

Firari FETÖ’cülere kucak açan Almanya 2022 yılında yakaladığı terör örgütü “İmparatorluk Vatandaşları” yöneticilerini yargılıyor.

Almanya’da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022’de düzenlenen operasyonda yakalanan “İmparatorluk Vatandaşları” örgütünün elebaşları oldukları öne sürülen şüphelilerin yargılanması devam ediyor. Firari FETÖ’cülere kucak açıp himaye eden Almanya, kendi darbecilerine hesap soruyor. Kendilerini “Alman İmparatorluğu Vatandaşı” (Reichsbürger) olarak tanımlayan ve aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Prens Heinrich Reuss’un da bulunduğu 9 sanık, Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesinde görülmeye başlanan ilk duruşmada hâkim karşısına çıktı. Federal Savcılık, bu kişilerin özgür demokratik temel düzeni reddedip ülke yöneticilerini şiddet yoluyla devirmeyi planladıklarını ve Prens Reuss’un geçici devlet başkanı olmasını istediklerini öne sürüyor. Şüphelilerin, Rusya’dan yardım umduklarını, Prens Reuss’un yapılması planlanan darbede Rusya’nın silahlı olarak kendisini desteklemesini istediği bir mektup kaleme aldığı ancak bu mektubun Vladimir Putin’e teslim edilmediği de iddia ediliyor.

ESKİ YARGIÇ DA VAR

Duruşmadaki sanıklar arasında yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Almanya için Alternatif Partili (AfD) eski Federal Meclis üyesi ve eski Yargıç Birgit Malsack-Winkemann da yer alıyor. Winkemann’ın Federal Meclis’e erişim haklarını üç grup üyesine sızdırdığından ve bu sayede çeşitli mülklerin araştırıldığından şüpheleniliyor.

Yargılanan bir diğer isim olan eski Alman Silahlı Kuvvetleri subayı Maximilian E’nin de örgütün kurucularından olduğu iddia ediliyor. Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesindeki duruşmaların, 2025’in Ocak ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor. Örgüt 26 sanıktan dokuzunun yargılamasına 29 Nisan’da Stuttgart’ta başlanmıştı, son sekiz sanığın yargılanmasına ise 18 Haziran’da Münih’te başlanacak. Örgütün 10 elebaşı arasında yer alan 73 yaşındaki Norbert G. bu yılın mart ayında hayatını kaybetmiş; ölüm sebebi olarak geçirdiği ağır hastalıklar gösterilmişti.

425 BİN SAYFALIK DAVA

Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava olma özelliğini taşıyor. İç istihbarat raporuna göre, kendilerini “Alman İmparatorluğu Vatandaşı” olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında. 2 bin 100 üyesi ise şiddet kullanmaya hazır grup ve Almanya’yı meşru devlet olarak tanımıyor.