Diş ağrısı diye gitmişti, hayatının şokunu yaşadı! Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

Türkiye Gazetesi

38 yaşındaki Keshia Liburd, şiddetli diş ağrısı sebebiyle başvurduğu hastanede hayatının şokunu yaşadı. 3 çocuk annesinin dişlerinde hiçbir sorun olmadığı ortaya çıkarken, kadının ölümcül bir kansere yakalandığı tespit edildi.

Olay, İngiltere’nin Almondbury bölgesinde 2023’te yaşandı. Şiddetli diş ağrısı çeken Keshia Liburd, soluğu en yakın hastanede aldı. Yapılan muayenenin ardından dişlerinde bir problem olmadığı ortaya çıkarken, Liburd, bir tedavi uygulanmadan eve gönderildi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Birkaç hafta içinde ise şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan kadına yapılan bir dizi test sonucunda, Liburd’un akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Aldığı haberle şaşkına döndüğünü söyleyen 3 çocuk annesi, ''Öksürüğüm bile yoktu. Nefes alma sorunum yoktu, sadece diş ağrısı. Birkaç hafta içinde artık tedavisi olmayan bir kansere yakalandığım söylendi." ifadelerinde bulundu.

Birkaç kür kemoterapi alan genç kadına, Ocak 2024’te kanserden kurtulduğu söylense de Liburd, üç ay içinde ikinci kez aldığı kötü haberle sarsıldı.

Tedavisine ilişkin açıklamalarda bulunan Liburd, "Kanserli hücrelerin karaciğerime, lenf bezlerime ve beynime yayıldığını öğrendim. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak İngiltere'de mevcut seçenekler sınırlı. Kanser önümüzdeki 12 hafta içinde büyümeye devam ederse tedavimin durdurulacağı söylendi. Bana burada sunabilecekleri başka bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

Pes etmediğini vurgulayan Liburd, ''Çocuklarımın yanında olmalıyım; onlara rehberlik etmeli, onları sevmeli ve büyümelerini izlemeliyim. Çok hızlı büyümek zorunda kaldılar, hiçbir çocuğun taşımaması gereken yükleri taşıdılar. Onlara hak ettikleri istikrarı ve geleceği vermek istiyorum.'' dedi.

Hastalığının ardından bağış kampanyası başlattıklarını bildiren kadın, destek için çağrıda bulundu. 

