Netanyahu'dan Trump'a 'Gazze' teşekkürü

Netanyahu'dan Trump'a 'Gazze' teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;dan Trump&#039;a &#039;Gazze&#039; teşekkürü
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze’yi işgal planını ele aldı ve İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Trump'a teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede İsrail’in Gazze Şeridi’ni işgal planının ele alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İkili, savaşı sona erdirmeyi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı ve Hamas'ı yenilgiye uğratmayı amaçlayan İsrail'in Gazze'de kalan Hamas kalelerini ele geçirme planını görüştü."

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Netanyahu’nun "savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Başkan Trump'a teşekkür ettiği" ifade edildi.

