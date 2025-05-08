Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da "casus dron" düşürdü

Dronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da "casus dron" düşürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dronlar harekete geçti! Pakistan Lahor&#039;da &quot;casus dron&quot; düşürdü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen bir "casus dronun" düşürüldüğü bildirildi.

Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir dron düşürüldü.

Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.

Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.

Dronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da

Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sır cinayetlerin altından neler çıktı neler! 500 bin lira detayı kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de lisede bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler var - DünyaLisenin önünde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler varHindistan'da helikopter düştü! 5 ölü, 2 de yaralı var... - DünyaHindistan'da helikopter düştü! 5 ölü, 2 de yaralı var...Trump’tan CIA’ya Grönland talimatı! Teşkilatlara casusluk emri verdi  - DünyaTrump’tan CIA’ya Grönland talimatıDünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu - DünyaDünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurduHindistan başlattı, Pakistan bitirdi! Terör kampı diye camileri vurdular - DünyaTerör kampı diye camileri vurdularABD'den "Epstein'ın çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var" açıklaması - DünyaABD: Epstein skandalında on binlerce video var
Sonraki Haber Yükleniyor...