Dronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da "casus dron" düşürdü

Pakistan'ın doğusunda, Pencap eyaletinin Lahor şehrinde Hindistan'a ait olduğu ileri sürülen bir "casus dronun" düşürüldüğü bildirildi.

Pakistan televizyonu Samaa TV'nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasından geçen Walton Bulvarı'nda eski havaalanı ve askeri tesislerin yakınında bir dron düşürüldü.

Emniyet kaynakları, 1,5-2 metre uzunluğundaki dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtti.

Dronun sinyal bozucularla düşürüldüğü, çevrede çok sayıda patlama ve siren sesinin duyulduğu kaydedildi.

Bölge sakinlerinin panik halinde evlerinden çıktıkları, polis ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.