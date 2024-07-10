Dünya şokta! Bakan işkencelere bizzat katılmış
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7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir ederek 10 binlerce Filistinliyi katleden İsrail, bir skandala daha imza attı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli esirlere yönelik işkencelere, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı ortaya çıktı.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik işgalini sürdürüyor. Gazze'de 10 binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Batı Şeria'da da işgalci yerleşimcilerle birlikte esirleri hedef alıyor.
ESİR İŞKENCESİNE BAKAN ELİ!
Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli esirlere yaptığı işkencelere yönelik açıklama geldi. Batı Şeria'daki İsrail'in "idari tutuklu" olarak 9 ay cezaevinde tuttuğu Filistinli Muazzez Ubeyyat'ın dün serbest bırakıldıktan sonra verdiği ifadelere değinilen açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işkencelere katıldığı belirtildi.
"SADİZM SEVİYESİNİ DOĞRULUYOR"
Açıklamanın devamında, "Ben Gvir'in yapılan işkencelere bizzat katıldığına ilişkin Ubeyyat'ın verdiği ifade İsrailli bakanın ve faşizme boğulmuş hükümet üyelerinin sadizm seviyesini doğruluyor" denildi.