Dünya şokta! Bakan işkencelere bizzat katılmış

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 10 Temmuz 2024 23:05 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 23:34 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir ederek 10 binlerce Filistinliyi katleden İsrail, bir skandala daha imza attı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli esirlere yönelik işkencelere, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı ortaya çıktı.