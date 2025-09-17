Dünyada bir ilk! Çin'de uçan arabalar çarpıştı

Çin'in Changchun kentinde düzenlenen hava gösterisinin provası, tarihe geçecek bir kazaya sahne oldu.

Xpeng AeroHT şirketine ait iki uçan araba, prova uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazada biri güvenli şekilde inerken, diğer araç gövde hasarı nedeniyle alev aldı.

"UÇUŞ MESAFESİ FELAKETİ GETİRDİ

Kazaya ilişkin açıklama yapan üretici firma Xpeng AeroHT, çarpışmanın nedenini "yetersiz uçuş mesafesi" olarak duyurdu. Çinli iş yayın organı Yicai'nin aktardığına göre, firma şu ifadeleri kullandı:

"Biri güvenli bir şekilde iniş yaparken, diğeri gövde hasarı nedeniyle iniş sırasında alev aldı. Sahadaki tüm personel güvendeydi ve yetkili kurumlar sahadaki işlemleri düzenli bir şekilde tamamladı."

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVTOL ÇAĞINDA GÜVENLİK ALARMI

Yaşanan kaza, kısa süre içinde yaygınlaşması beklenen elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları (eVTOL) için güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uçan taksilerin gökyüzünde hizmet vermeye başlamasına kısa süre kala yaşanan bu çarpışma, teknoloji devlerinin aldığı önlemleri sorgulattı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU: ALEV ALEV YANAN ARAÇ KAMERADA

Çarpışmanın ardından yaşananlar, Çin'in popüler sosyal medya platformu Douyin'de paylaşılan videolarla milyonlara ulaştı. Alevler içinde kalan aracın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Ana görselde, Xpeng AeroHT’ye ait uçan araçlardan birinin yandığı net biçimde görüldü.