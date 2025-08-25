'Dünyanın en büyük projesi' dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapımı yıllardır aksayan dev gökdelen projesi yeniden hız kazandı. İnşaatına 2013’te başlanan ve tamamlandığında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Burj Khalifa’yı geride bırakacak olan Jeddah Tower, yeniden gökyüzüne doğru yükseliyor.

REKOR YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK

Chicago merkezli Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) tarafından tasarlanan kule, tamamlandığında 3 bin 281 feet (yaklaşık 1 kilometre) yüksekliğe ulaşacak ve 130’dan fazla kata sahip olacak. Dubai’deki 2 bin 722 feet yüksekliğindeki Burj Khalifa böylece ikinci sıraya düşecek.

Yeni dev gökdelenin içinde oteller, ofisler, rezidanslar, 157. katta dünyanın en yüksek gözlem terası ve 59 asansör bulunacak. Projede ayrıca çift katlı yüksek hızlı asansörler ve 12 yürüyen merdiven de yer alacak.

YOLSUZLUK OPERASYONU VE PANDEMİ DURDURMUŞTU

İnşaat, 2018’de Binladin Group’un yöneticisi Bakr bin Laden’in tutuklanmasının ardından durmuş, pandemiyle birlikte yıllarca askıya alınmıştı. Ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın "Yeni Suudi Arabistan" vizyonu çerçevesinde dev proje yeniden başlatıldı.

'69. KATA ULAŞTIK, BETONUN YARISI DÖKÜLDÜ'

Projeyi yürüten mimarlardan Robert Forest, binanın şimdiden 69. kata kadar yükseldiğini, beton işlerinin ise yüzde 50’sinin tamamlandığını açıkladı. Ortağı Gordon Gill ise “Kule, Suudi Arabistan’ın yeni büyüme felsefesini yansıtan sembolik bir yapı olacak” dedi.

2028'DE TAMAMLANACAK

Cidde Kulesi’nin, planlara göre Ağustos 2028’de tamamlanması bekleniyor. Böylece Orta Doğu’nun gökyüzü yeniden şekillenecek, Suudi Arabistan dünyadaki en yüksek yapıya ev sahipliği yapacak.