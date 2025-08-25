Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 'Dünyanın en büyük projesi' dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı

'Dünyanın en büyük projesi' dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
&#039;Dünyanın en büyük projesi&#039; dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı
Suudi Arabistan, Gökdelen, Orta Doğu, Mimari, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

“Dünyanın en büyük projesi” olarak lanse edilen dev yapı, ilk kez uydu görüntülerine yansıdı. Yıllardır gizlilik içinde yürütülen inşaatın detayları netleşmeye başlarken, projenin tamamlandığında dünya rekorlarını alt üst edeceği konuşuluyor

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapımı yıllardır aksayan dev gökdelen projesi yeniden hız kazandı. İnşaatına 2013’te başlanan ve tamamlandığında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Burj Khalifa’yı geride bırakacak olan Jeddah Tower, yeniden gökyüzüne doğru yükseliyor.

REKOR YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK

Chicago merkezli Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) tarafından tasarlanan kule, tamamlandığında 3 bin 281 feet (yaklaşık 1 kilometre) yüksekliğe ulaşacak ve 130’dan fazla kata sahip olacak. Dubai’deki 2 bin 722 feet yüksekliğindeki Burj Khalifa böylece ikinci sıraya düşecek.

Yeni dev gökdelenin içinde oteller, ofisler, rezidanslar, 157. katta dünyanın en yüksek gözlem terası ve 59 asansör bulunacak. Projede ayrıca çift katlı yüksek hızlı asansörler ve 12 yürüyen merdiven de yer alacak.

'Dünyanın en büyük projesi' dediler! İlk kez uydu görüntülerinde yakalandı - 1. Resim

YOLSUZLUK OPERASYONU VE PANDEMİ DURDURMUŞTU

İnşaat, 2018’de Binladin Group’un yöneticisi Bakr bin Laden’in tutuklanmasının ardından durmuş, pandemiyle birlikte yıllarca askıya alınmıştı. Ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın "Yeni Suudi Arabistan" vizyonu çerçevesinde dev proje yeniden başlatıldı.

'69. KATA ULAŞTIK, BETONUN YARISI DÖKÜLDÜ'

Projeyi yürüten mimarlardan Robert Forest, binanın şimdiden 69. kata kadar yükseldiğini, beton işlerinin ise yüzde 50’sinin tamamlandığını açıkladı. Ortağı Gordon Gill ise “Kule, Suudi Arabistan’ın yeni büyüme felsefesini yansıtan sembolik bir yapı olacak” dedi.

2028'DE TAMAMLANACAK

Cidde Kulesi’nin, planlara göre Ağustos 2028’de tamamlanması bekleniyor. Böylece Orta Doğu’nun gökyüzü yeniden şekillenecek, Suudi Arabistan dünyadaki en yüksek yapıya ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Dış Haberler

ABD ve Rus savaş uçakları arasında sürpriz gerilim! Casus uçağı ve F-16'lar karşı karşıyaBİST 100’de rekorlara devam! Banka hisseleri durdu, sanayi hareketlendi 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye ilham verdi: Ukrayna, MAM-L'den esinlenen güdümlü hava bombasını 3D yazıcıyla üretti - DünyaTürkiye ilham verdi!ABD ve Rus savaş uçakları arasında sürpriz gerilim! Casus uçağı ve F-16'lar karşı karşıya - DünyaABD ve Rus savaş uçakları arasında sürpriz gerilim!Tel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde? "Ağır bedel ödeyecekler" - DünyaTel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde?Güney Kore’de neler oluyor? Trump’tan devrim imasi! - DünyaGüney Kore’de neler oluyor?Akıllı yüzük devreye girdi, doktorlardan önce fark etti! Genç müzisyen kıl payı kurtuldu - DünyaAkıllı yüzük devreye girdi, doktorlardan önce fark ettiMescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı! İsrailli bakan 'Tapınak' hayali için söz verdi - DünyaMescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı!
Sonraki Haber Yükleniyor...