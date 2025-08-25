Arap dünyası ayakta! Tatil köyü İsrail sembolü Menora şeklinde inşa edildi

Mısır’ın Kafr El-Şeyh bölgesinde inşa edilen Marina Delta Lagoons Resort, Yahudiliğin kutsal simgelerinden Menora şeklinde tasarlanması nedeniyle Arap kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

İSRAİL'İN SEMBOLÜ HAVADAN GÖRÜNÜYOR!

Yeni Mansura ve Baltim yakınlarında inşa edilen Marina Delta Lagoons adlı dev tatil köyü, havadan çekilen görüntülerle büyük yankı uyandırdı. Şekli nedeniyle sosyal medyada büyük tartışmalara yol açan proje, Yahudiliğin sembollerinden olan ve aynı zamanda İsrail’in resmî amblemi sayılan yedi kollu Menora şamdanını andırıyor.

Arap medyası projeye tepkisini şu ifadelerle duyurdu:

"Olağanüstü! İsrail'in sembolü büyük bir Mısır projesinde ortaya çıktı!"

Bir başka haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"Havadan çekilen görüntüler açıkça gösteriyor: Marina Delta Lagoons tesisi, Yahudi dinî ve ulusal sembolü olan Menora formunda tasarlanmış. Bu şekil ışığı ve bilgeliği temsil ediyor, aynı zamanda İsrail’in resmî devlet sembolüdür."

PROVOKASYON MU?

Projeyle ilgili Mısır’dan gelen açıklamalarda ise, Marina Delta'nın sadece turizmi canlandırmakla kalmayıp kültürel bağları da yüceltmeyi amaçladığı ileri sürdü.

Açıklamada, tesisin Yahudi kültüründen esinlenen yapısıyla İsrailli turistleri bölgeye çekmeyi hedeflediği ifade edildi.

ABD’li yazar ve analist Samuel J. Rosenfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye destek verdi. Rosenfeld paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güzel. Menora, Yahudilikte önemli bir semboldür, uluslara ışık anlamına gelir."

ARAP DÜNYASI AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada ve televizyon programlarında projenin tartışmaları sürerken, "Mısır'da semboller üzerinden normalleşme mi hedefleniyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.