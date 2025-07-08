Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı...

Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mısır&#039;da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır'ın başkenti Kahire'de büyük bir iletişim merkezinde yangın çıktı. Gelen ilk bilgiler arasında 22 kişinin yaralandığı yer aldı. Ülkenin telekomünikasyon ve internet altyapısında aksaklıklar yaşandı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı da kesintiler yüzünden bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler olduğunu duyurdu.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire şehir merkezindeki Ramses Central binasında çıkan yangında 22 kişinin yaralandığı, yaralıların tedavi için Ramses Caddesi’ndeki Kıpti Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı... - 1. Resim

Bakanlık Sözcüsü Hussam Abdulgaffar yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaralanmaların büyük kısmının boğulma ve birinci derece yanıklardan kaynaklandığını, tüm yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu ifade etti.

Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı... - 2. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Mısır resmi haber ajansı MENA, Kahire Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, muhtemel yeniden alevlenmelere karşı binada soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Devlete ait Mısır Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan açıklamada, yangına sivil savunma ekipleriyle işbirliği içinde hızla müdahale edildiği, söndürme sırasında işçilerin güvenliğini sağlamak ve alevlerin yayılmasını önlemek için binanın elektriğinin tamamen kesildiği belirtildi.

Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı... - 3. Resim

TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZMETLERİNDE AKSAKLIKLAR VAR

Yangın nedeniyle bazı telekomünikasyon hizmetlerinde geçici kesintiler yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, "İtfaiye çalışmaları tamamlandıktan sonra etkilenen tüm hizmetler tespit edilerek zarar gören kullanıcıların mağduriyetleri giderilecektir. Teknik ekipler, hizmetleri en kısa sürede yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Devlete bağlı Medya Yapım Şehri tarafından yapılan açıklamada ise yangının, şehirde yayın yapan uydu kanallarındaki talk show ve canlı yayın sürelerini etkilemediği ve etkilemeyeceği vurgulandı. Etkinin, internet, sabit hat ve cep telefonu hizmetleriyle sınırlı olduğu, bu nedenle bazı yapımcıların konuklar ve kaynaklarla iletişimde güçlük yaşadığı aktarıldı.

Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı... - 4. Resim

TREN VE HAVA YOLLARI DA ETKİLENDİ

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu da ülke genelinde yaşanan bilet rezervasyon sistemi arızası nedeniyle özür dileyerek, bunun internet kesintilerinden kaynaklandığını ve kontrol dışı geliştiğini açıkladı.

Öte yandan Giza Valiliği, yangın nedeniyle valiliğin acil yardım hattında teknik bir arıza meydana geldiğini belirtti. Vatandaşlara hizmetler normale dönene kadar alternatif telefon hatlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Mısır'da bir iletişim merkezinde yangın çıktı! İnternet kesildi, telefonlar çalışmadı, uçak seferleri aksadı... - 5. Resim

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı da açıklamasında, iletişim ve internet altyapısındaki ani kesintiler nedeniyle bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler yaşandığını belirtti. Bakanlık, onaylı acil durum planının devreye alındığını, tüm uçuşların iptal edilmeden gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonun sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, yalnızca sınırlı sayıdaki uluslararası uçuşun alternatif rotalara yönlendirildiği ve bu uçuşlarda da operasyonel prosedürlerin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Belçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi! Avrupa'yı ayağa kaldırdılarSüte zam talebi! Üreticiler "Bu bir zorunluluk" deyip fiyat verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi! Avrupa'yı ayağa kaldırdılar - DünyaBelçika’da Gazze için 5 günlük açlık grevi!Havai fişek gösterisi kabusa döndü! 8 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi - DünyaGösteri kabusa döndü! 1 çocuk feci şekilde can verdiTürkiye’den Yunanistan’a gözdağı! 300 metrelik uçak gemisiyle Akdeniz’i sallayacak, Dünya medyası mercek altına aldı - DünyaTürkiye’den Yunanistan’a gözdağı!ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 100'ü aştı - DünyaABD zorda! Ölü sayısı 100'ü aştıNepal’de Muson felaketi: Çin sınır köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var - DünyaSınır köprüsü çöktü! Çok sayıda kayıp varDavid Mabuza hayatını kaybetti! Ülkede 6 gün ulusal yas ilan edildi - DünyaDavid Mabuza hayatını kaybetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...