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Elektronik sigara kullanan kadının ciğerlerinden patlama sesi geldi

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Elektronik sigara kullanan kadının ciğerlerinden patlama sesi geldi
Elektronik Sigara, Zatürre, Sağlık, Haber

Dünya Haberleri

ABD'de 30 yaşındaki bir kadın zatürre oldu. Ciğerlerinden patlama sesi duyan kadın hastaneye gidince, ciğerlerinin 80 yaşındaki birine benzediğini öğrendi Kadının 4 yıldır elektronik sigara kullandığı ortaya çıktı. Doktoru, kadının çantasındaki elektronik sigarayı çöpe atarken 10 yaşındaki oğlu ise "Annemin ciğerleri kızarmış tavuk gibi patladı" dedi.

Elektronik sigaranın dünya genelinde kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Bununla birlikte tedirgin eden haberler de geliyor. Son haber ise ABD'den geldi. 

CİĞERLERİNDEN PATLAMA SESİ GELDİ

30 yaşındaki Hannah Roth, 4 yıl boyunca elektronik sigara kullandıktan sonra zatürre oldu. Ciğerlerinden şiddetli bir patlama sesi duyulan kadının ateşi 40 dereceye ulaştı ve hastaneye kaldırıldı. Röntgenler, Roth'un akciğerlerinin 80'li yaşlarındaki birininkine benzediğini ortaya koydu.

Elektronik sigara kullanan kadının ciğerlerinden patlama sesi geldi - 1. Resim

'OLDUKÇA KORKUTUCUYDU'

Hannah, "Doktor içeri girdi ve bana röntgenimi gösterdi. Elektronik sigara kullanıp kullanmadığımı sordu. Bu yüzden zatürre oldun dedi. Çantamdaki elektronik sigarayı alıp çöpe attı. Günün her saati içiyordum. Bir anne olarak oldukça korkutucuydu. Bakmam gereken iki çocuğum olduğu için tekrar elektronik sigara kullanamayacağımı biliyorum" diye konuştu. 

Roth'un 10 yaşındaki oğlu ise yaşananları "Annemin ciğerleri kızarmış tavuk gibi patladı" sözleriyle anlattı.

Düzenleyen:  - Dünya
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