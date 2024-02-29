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    • Haberler > Dünya > Elon Musk'ın planı Almanları ayaklandırdı! Sokaklara dökülen halk protestolara başladı

    Elon Musk'ın planı Almanları ayaklandırdı! Sokaklara dökülen halk protestolara başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Elon Musk&#039;ın planı Almanları ayaklandırdı! Sokaklara dökülen halk protestolara başladı

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Elon Musk, Almanya'daki Tesla fabrikasını genişletmek istedi ortalık karıştı. Musk'ın ormanları yok edeceğini iddia eden aktivistler sokaklara çıkıp eylem yaptı.

    Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etti.

    ORMANI İŞGAL ETTİ!

    Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istedi.

    ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARI İÇİN ANAOKULU İNŞAA EDECEK

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

    Elon Musk'ın planı Almanları ayaklandırdı! Sokaklara dökülen halk protestolara başladı - 1. Resim

    100 HEKTARLIK ALANDA AĞAÇLAR KESİLECEK İDDİASI

    Tesla'nın bu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia edildi. 

    SU KORUMA BÖLGESİNİ ETKİLEYECEK

    Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

    OYLAMA YAPILDI, KARŞI ÇIKILDI

    Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

    İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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