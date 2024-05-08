Engelli oğlunu timsahlara yem etti! Her satırı kan dondurdu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 08:36 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 08:51 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Hindistan'da yaşandı. Kumar çiftinin 6 sene önce engelli bir oğulları oldu. O gün bugündür cani koca, karısına çocuktan kurtulmak için baskı yaptı. Baskılardan bunalan kadın da evladını gözünü bile kırpmadan timsahlarla dolu Kali Nehri’ne attı.