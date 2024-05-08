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Engelli oğlunu timsahlara yem etti! Her satırı kan dondurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Engelli oğlunu timsahlara yem etti! Her satırı kan dondurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Hindistan'da yaşandı. Kumar çiftinin 6 sene önce engelli bir oğulları oldu. O gün bugündür cani koca, karısına çocuktan kurtulmak için baskı yaptı. Baskılardan bunalan kadın da evladını gözünü bile kırpmadan timsahlarla dolu Kali Nehri’ne attı.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - Hindistan’ın Uttara Kannada bölgesinde Savitri Kumar (26) ve Ravi Kumar (27) çiftinin altı sene önce engelli bir erkek çocukları dünyaya geldi.

BABA 'KURTUL' DEDİ, ANNE TİMSAHLARA YEM ETTİ

Anne Savitri “çocuktan kurtulmaları” için doğumundan itibaren sürekli kocasından baskı görüyordu. Baskılardan bunalan kadın, sonunda çocuğunu timsahlarla dolu Kali Nehri’ne attı. Olayı duyan komşularının polise haber vermesi üzerine nehirde  yapılan aramalarda çocuğun timsah ısırıklarıyla dolu cansız bedeni bulundu.

CANİ ÇİFT TUTUKLANDI

Polis bir eli kayıp vaziyette olan, vücudu derin yaralar içindeki çocuğun birden fazla timsah tarafından parçalanarak öldürüldüğü görüşünde. Olayla ilgili anne ve baba tutuklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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