Enkazın kaldırılması en az 14 yıl sürer

Birleşmiş Milletler (BM) Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilisi Pehr Lodhammar, savaşın başlamasından yaklaşık yedi ay sonra Gazze’de metrekare başına ortalama 300 kg moloz düştüğünü duyurdu.

İsrail’in Gazze’deki savaşının, çoğu patlamamış bombalarla dolu 37 milyon ton enkaz oluşturduğunu söyleyen Lodhammar bunların temizlenmesinin 10 yıldan fazla süreceğini belirterek “Gazze’deki mevcut enkaz miktarına bakıldığında 100 tırla 14 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz” dedi. Gazze’deki hükûmetin medya ofisi, İsrail saldırıları sebebiyle 70 bin konutun tamamen, 290 bin konutun ise kısmen yıkıldığını; bu yapıların yaşanmaz hâle geldiğini belgeledi. Saldırılarda Gazze Şeridi’ndeki 171 hükûmet merkezi ile 100 eğitim kurumu tamamen, 305’i ise kısmen yıkıldı. Bombaların hedefi olan 229 cami tamamen yıkılırken, 297 cami kısmen zarar gördü. Ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu. İsrail ordusu, 32 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 159 sağlık kuruluşunu ve 126 ambulansı kasten hedef aldı, 200 tarihî alanı da yıktı. Dünya Bankası ve BM’nin raporlarına göre, saldırıların Gazze Şeridi’ndeki altyapıya verdiği zararın yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.