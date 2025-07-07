Epstein soruşturmasında şok karar! Trump ve Clinton'a suçlama yok

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, dünyayı sarsan Epstein skandalıyla ilgili yürüttükleri son incelemede şok bir karara vardı. Kamuoyunda adı sıkça geçen Trump, Clinton ve diğer ünlü isimlere yönelik hiçbir suçlama yöneltilmeyeceği açıklandı. “Müşteri listesi” ya da “şantaj dosyası” iddialarını tamamen reddeden yetkililer, yeni bir dava açacak kanıt bulunmadığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelerde, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

"İÇ YAZIŞMA SONUÇLARINI AXİOS DUYURDU"

Axios'un ulaştığı iki sayfalık iç yazışmaya göre, Adalet Bakanlığı ve FBI, milyarder Jeffrey Epstein'in çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddialarına ilişkin yürüttüğü yeni incelemeyi tamamladı.

İncelemede, yaygın olarak iddia edildiği gibi Epstein’in suç ortaklarının isimlerinin yer aldığı bir "şantaj listesi" ya da "müşteri listesi" bulunduğuna dair herhangi bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

"İNTİHAR SONUCU ÖLÜM SONUCU KESİNLEŞTİ"

Soruşturma kapsamında Epstein'in 2019 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunduğu gün ile bir önceki geceye ait güvenlik kameraları kayıtları da incelendi. Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı.

Yetkililer, Epstein’in ölümünün hükümet yetkilileri, ünlüler veya iş insanlarının suçlarını örtbas etmek amacıyla organize edilen bir cinayet olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.

"YENİ SORUŞTURMA AÇILMASI İÇİN KANIT YOK"

İnceleme sırasında, dosyada adı geçen kişiler hakkında yeni bir suçlama yöneltilmesini gerektirecek ek kanıtın da bulunmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere onlarca kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Dava dosyalarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin adları geçmişti.

Buna rağmen eski başkanlar Clinton ve Trump hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.