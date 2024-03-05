Erdoğan'ın sözleri Yunanistan ve İsrail'de yankılandı! 'Türkiye savaşa hazır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" sözlerini Yunanistan ve İsrail medyası manşetlerine taşıdı. Erdoğan'ın açıklamaları "Türkiye savaşa hazır" şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." diyen Erdoğan, Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma iradelerinin baki olduğunu belirtti.

Erdoğan, daha önceki harekatlarla bir kısmının tesis edildiği bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YUNAN BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan medyasında gündem oldu. Çok sayıda gazete ve haber sitesi Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

İşte o haberlerden bazıları:

Proto Thema: Erdoğan, Kuzey Irak'a askeri operasyon yapacağını duyurdu.

Kathimerini: Erdoğan: Sınırlarımızda terör devleti kurmak isteyenlere kabus yaşatacağız.

Ethnos: Türkiye kendi sınırlarıyla sınırlı değil, kalbi her yerde atıyor.

In.gr: Türkiye savaşa hazır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la olan sınır sorunlarının nihayet bu yaz çözüleceğini söyledi.

Apa: Ankara, Türkiye'yi hedef almak için terörü kullananlara 'yeni kabuslar' yaşatmaya hazır

İSRAİL BASININDA DA YANKI BULDU

Öte yandan, İsrail basını da Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıdı.

Jerusalem Post: Diplomatik kaynak, Erdoğan ve Abbas'ın Gazze'deki son gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria'daki durumu da görüşeceğini söyledi.

Times of Israel: Abbas, Ergdoğan ile İsrail-Hamas Savaşı, Filistin Uzlaşma ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.