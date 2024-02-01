Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Savaş yaparız, barış asla olmaz!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Ermenistan Anayasası'nın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, devletin 'Bağımsızlık Bildirgesi'ne göre yürütülmesi halinde savaşın kaçınılmaz olduğunu belirterek, barışın asla gelmeyeceğini söyledi.

Başbakan Paşinyan , Devlet Radyosu'na verdiği mülakatta Ermenistan'ın devlet politikasının 'Bağımsızlık Bildirgesi'ne göre işlemesi halinde Azerbaycan'la savaşın yeniden başlayacağını ve barışın mümkün olmayacağını söyledi. Paşinyan mevcut anayasanın ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin de değişmesi gerektiğini belirtti.

"KOMŞULARIMIZIN NASIL ALGILADIĞINA BAKMIYORUZ"

Paşinyan açıklamasında, "Bildirge nedir? Bildirge, bağımsız bir devlet kurma sürecini başlatmamızla ilgili. Üç dönüm noktası belirliyoruz, biri tarihi adalet, diğeri Ermeni halkının arzuları ve üçüncüsü Karabağ ile Ermenistan'ın yeniden birleşme kararı. Biz hep Azerbaycan açısından bakıyoruz ama neden diğer komşularımızın bunu nasıl algıladığına bakmıyoruz? Tarihsel adaleti yeniden tesis etmek ne anlama geliyor?" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Paşinyan komşuluk ilişkilerindenki Ermenistan etkisini Gürcistan'ı örnek gösterek sorgularken, "Neden kendimize şu soruyu sormuyoruz? Gürcistan'ın neden Ermenistan'la değil de Azerbaycan ve Türkiye ile derin savunma ilişkileri var? Bunun devletimizin temeline koyduğumuz mesajlarla bir ilgisi olabilir mi?" şeklinde konuştu. Paşinyan, Ermenistan'ın kendisini savunması gerektiğini ancak öncelikle kendisine yönelik saldırıların sebebinin ne olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizdi.

ALİYEV, ERMENİSTAN'A ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan'a barış ortamının istiktarı için anayasal değişiklikleri değerlendirme çağrısı yapmıştı.

Aliyev'e göre, Azerbaycan ve Ermenistan arasında fiili bir barış mevcut ve sınırda da birkaç aydır bu barışçıl durum korunuyor. Aliyev, Ermenistan Anayasası ve diğer ilgili belgelerde yapılacak değişikliklerle barışın kalıcı olarak sağlanabileceğine inanıyor.

Aliyev, Ermenistan'ın birçok hukuki belgesinde Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarını içeren noktalar bulunduğunun altını çizdi. Çeşitli sözleşme ve belgelerin Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımadığına dikkat çekti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı uluslararası mahkemelerdeki iddialarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımaması ve Karabağ'ın Azerbaycan'dan ayrılması gibi konulara dayandığını vurguladı.

Aliyev'e göre barışın sağlanması için bu iddialara son verilmesi ve Ermenistan Anayasası ile diğer hukuki belgelerde değişiklik yapılması gerekiyor.