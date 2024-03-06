Ermenistan, Erivan'daki Zvartnots Havalimanı'ndan Rus görevlileri çıkarıyor

Ermenistan yönetimi, başkent Erivan'da bulunan Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızları'nın görevlerinin sona erdirilmesine yönelik karar aldı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ulusal Meclis'te yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"RUSYA'YA BİLDİRDİK"

Grigoryan, Ermenistan yönetiminin, söz konusu havalimanındaki tüm hizmetlerin tamamen Ermenistan görevlilerince yerine getirilmesine dair karar aldığını belirterek, "Ermenistan'ın bu konuda net bir tutumu var ve bu net tavrını resmi bir yazıyla Rusya Federasyonu'na bildirdi. Ermenistan'ın tutumu, Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki hizmetin, Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri'nce yürütülmesi gerektiği yönünde." dedi.

KREMLİN "BİLGİMİZ YOK" DEMİŞTİ

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, 27 Şubat'ta, Rus Sınır Muhafızları'nın Zvartnots Havalimanı'ndan çıkarılmasının doğru olacağını düşündüğünü açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ermenistan Hükümetinin bu konuda aldığı karara dair bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını söylemişti.