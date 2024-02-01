Ermenistan resmen uluslararası ceza mahkemesinin üyesi oldu...

Geçtiğimiz yıl Roma Statüsü’nü kabul ederek Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) üyelik sürecini başlatan Ermenistan, mahkemedeki yerini 'resmen' aldı. UCM'ye Rusya’nın tüm uyarılarına rağmen üye olan Ermenistan’ın ilk işi de müttefikini kınamak oldu.

Ermenistan'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliği resmen onaylandı. Erivan'ın UCM'ye resmi katılımı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları görüşülürken geldi geldi.

MOSKOVA'YI KINADI

Öte yandan UCM adımı ile müttefiki Rusya'yı kızdıran Ermenistan'ın ilk işi de Moskova'yı kınamak oldu.

PUTİN'E TUTUKLAMA EMRİ

UCM geçtiğimiz mart ayında Ukrayna'daki savaş ve çocukların yasadışı yollarla Rusya'ya kaçırılması gibi nedenlerle Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Erivan yönetimi artık Putin'in topraklarına ayak basması halinde onu tutuklamakla da yükümlü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ermenistan'ın UCM tüzüğünü onaylamasının ardından Putin'i işaret ederek "Kremlin'deki otokrat için dünya giderek küçülüyor" demişti.

RUSYA'YA GÜVENCE VERMEYE ÇALIŞTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise UCM'de sadece Azerbaycan'ın sözde savaş suçlarını ele aldıklarını belirterek Rusya'ya güvence vermeye çalıştı.

Bağımsız analist Vigen Hakobyan ise Ermenistan'ın UCM'ye katılarak, Batı'dan güvenlik garantisi alabileceğini umduğunu ancak istediğini alamadan Rusya ile ilişkilerine de zarar verdiğine dikkat çekti.

Öte yandan Ermenistan, Rusya'nın daimi bir askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve Moskova'nın liderliğindeki, birçok eski Sovyet cumhuriyetinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) askeri ittifakının da bir parçası.