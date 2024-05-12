Eşcinsel bireylerin hapis cezasına çarptırılması gündemdeydi... Dünya Bankası ve IMF'ye Gana'ya baskı yapma çağrısı!

Yardım kuruluşları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF), Gana hükümetine eşcinsel bireylere yönelik hapis cezası verilmesini içeren kanun teklifini gözden geçirmesi için baskı yaptırmaya çağırdı.

Yardım kuruluşları, Dünya Bankası ve IMF'ye, Gana'ya önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen LGBT yasasının meclisten geçmesi durumunda ülkeye fon sağlamayı bırakabilecekleri tehdidinde bulunmaları çağrısı yaptı. Yardım kuruluşları, ilgili kuruluşların Gana üzerinde baskı oluşturmasını talep ediyor.

"Ganalı aile değerlerinin desteklenmesi" yasa tasarısı, kendisini eşcinsel olarak tanımlayanların üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, eşcinsel haklarını destekleyenlerin beş yıla kadar hapsedilmesini içeriyor.

GANA'YI YENİDEN DÜŞÜNMEYE ZORLAMA BASKISI

Kalkınma finansmanında daha iyi şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım için kampanya yürüten bir yardım kuruluşu olan Banka Bilgi Merkezi'nin genel müdürü Elana Berger, Dünya Bankası'nın söz verdiği 3,8 doları kaybetme ihtimali karşısında "Gana'yı yeniden düşünmeye ikna etme" konusunda benzersiz bir konumda olduğunu söyledi. Elana Berger, Gana'nın 3.8 milyar dolarlık bir kayba uğramasının, ülkeyi LGBT yasası ile ilgili tekrar düşünmeye iteceğini açıkladı.

Elana Berger, "Dünya Bankası'nın yaptığı her şeyin ahlaki, adil ve kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bir ülkeye bu yasayla fon sağlamak LGBTQ+ kişilere karşı ayrımcılığa yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

KUR İSTİKRARI ETKİLENEBİLİR

Gana Maliye Bakanlığı, yasanın yürürlüğe girmesi halinde ülkenin önümüzdeki beş ila altı yıl içinde Dünya Bankası finansmanından 3,8 milyar dolar kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyarı yayınladı.

Bakanlık, bu finansmanın kaybedilmesinin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 3 milyar dolarlık kurtarma programını ve onun 20 milyar dolarlık borç yığınını yeniden yapılandırma çabalarını "raydan çıkarabileceğini" söyledi. Bakanlıktan alınan bilgilere göre Dünya Bankası finansmanının kesilmesi, Gana'da döviz kurunun istikrarını etkileyebilir.