Gürcistan'daki "Yabancı ajan" yasası protestoları: "ABD alarma geçti!"

ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

Gürcistan'da "Yabancı ajan" yasası nedeniyle binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara döküldü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuyla ilgili endişeli olduklarını söyledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan on binlerce kişi, hükümetin yürürlüğe koymak istediği yabancı ajan yasasını kent meydanında toplanarak protesto etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Gürcistan'da demokrasinin gerilemesinden derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"BİR SEÇİM YAPMALILAR"

Jake Sullivan, açıklamasının devamında ise "Gürcü parlamenterler kritik bir seçimle karşı karşıya, ya Gürcü halkının Avrupa-Atlantik hedefini destekleyecekler ya da demokratik değerlere ters düşen Kremlin tarzı bir yabancı ajanlar yasasını savunacaklar. ABD, Gürcü halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların "yabancı etki ajanları" olarak kaydolmalarını öngören yasa tasarısı, Gürcistan'da sürekli devam eden bir siyasi krize yol açtı. Hükümet ise devam eden protestolar karşısında daha fazla dayanamayarak geri adım attı ve teklifi geri çekti.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMEK İSTİYORUZ"

Cumartesi günkü kalabalık, Gürcistan, Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrağı sallayarak siyasi tutumunu belirtmiş oldu. 22 yaşındaki oyunculuk öğrencisi Anuki, "Avrupa Birliği'ne gururlu milletimizle ve onurumuzla girmek istiyoruz. Bizden sonraki nesillerin geleceğinin güvende olduğundan, onların ifade özgürlüğüne sahip olduğundan ve temelde özgür olduklarından emin olmalarını sağlamalıyız. Bu bizim kuşağımızın görevi." ifadesini kullandı.

Anuki, sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Biz Rusya'nın bir parçası olmak istemiyoruz" diye ekledi. “Asla Rusya'nın bir parçası olmak istemedik. Avrupa'nın bir parçası olmak her zaman hedefimiz olmuştur ve her zaman da öyle olacaktır."

İlgili Haberler ABD'de öğrencilere "İsrail" baskısı: Gazze'ye destek olan 50 profesör ve 2 bin 400 öğrenci gözaltında

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ve müttefikleri tarafından kontrol edilen parlamento, tasarının üçüncü ve son okumasıyla ilgili komite oturumlarına Pazartesi günü başlayacak. Muhalefet grupları Cumartesi gününden itibaren yeni bir protesto dalgası çağrısında bulunmuştu.

"ÜYELİĞE ENGEL TEŞKİL EDER"

Aralık ayında Gürcistan'a aday statüsü veren Avrupa Birliği, tasarının geçmesi halinde daha fazla entegrasyona ciddi bir engel teşkil edeceğini söyledi. Gürcü Rüyası, tasarının şeffaflığı ve Gürcistan'ın ulusal egemenliğini teşvik edeceğini söylüyor.