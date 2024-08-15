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Etna Yanardağ'ında büyük bir patlama yaşandı! Yeniden lav ve kül püskürttü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da büyük bir patlama yaşandı. Yeniden harekete geçen Etna, kül ve lav püskürttü.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da hareketlilik sürüyor. Gün içinde patlamaların yaşandığı Etna yanardağında büyük bir patlama yaşandı. Yanardağ kül ve lav püskürttü.

ETNA'DA BÜYÜK PATLAMA

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketliliğe bir yenisi eklendi.

Etna Yanardağ'ında büyük bir patlama yaşandı! Yeniden lav ve kül püskürttü - 1. Resim

UÇUŞLARA ETNA ENGELİ

Etna'nın yoğun şekilde kül püskürtmesi hava ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi.

Yanardağa yakın konumdaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle havalimanı uçuşa kapatıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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