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Evimizdeki gizli tehlike! İnternet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş

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Evimizdeki gizli tehlike! İnternet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş
Başlık ResmiEvdeki internet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’de ailesinin evindeki internetin yavaşlama sebebini araştıran bir teknoloji uzmanı, evdeki akıllı kahve makinesinin sadece 10 gün içinde yaklaşık 1 TB’lık veri gönderdiğini tespit etti. Olay teknoloji dünyasında geniş yankı uyandırırken, sorunun kahve makinesindeki bir yazılım hatasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

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ABD’de "Nomad" takma adını kullanan 10 yıllık bir teknoloji uzmanı, ailesinin evindeki internet ağında garip bir yavaşlama fark etti. Ağı incelediğinde sorunun kaynağının, ailesinin yeni aldığı Keurig K-Supreme SMART model akıllı kahve makinesi olduğunu gördü. Adam, cihazın 10 gün 9 saat gibi kısa bir sürede tam 1 TB’lık akılalmaz bir veri trafiği oluşturduğunu tespit etti.

Evdeki internet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş
Başlık ResmiEvdeki internet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Şaşkınlığını gizleyemeyen uzman, markaya tepkisini X hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Kahve makinesi ne yüklüyor böyle? Bir daha kontrol edeyim: 10 günde tam bir terabayt veri mi!?!? Hemen fişini çekiyorum. Aileme yeni bir kahve makinesi alacağım."

Evdeki internet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş
Başlık ResmiEvdeki internet kilitlenince fark etti: Kahve makinesi 10 günde 1 TB’lık veri göndermiş

VERİLERİN EV DIŞINA ÇIKMADIĞINI TESPİT ETTİ

Kısa sürede 2 milyona yakın görüntülenme alan bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayrıntılı bir inceleme yapan uzman, sorunun kahve makinesindeki bir yazılım hatasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Cihazın sürekli veri göndermeye çalışarak evin internet modemini ve erişim noktalarını kilitlediğini, ancak neyse ki bu verilerin çoğunun ev ağı dışına çıkmadığını ekledi.

Kahve makinesinin tam olarak ne tür bir veri göndermeye çalıştığı netleşmezken sorun, cihazın fişi çekilerek geçici olarak çözüldü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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