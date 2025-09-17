ABD'de terör saldırısı! FBI binasını hedef aldılar

ABD’de FBI binasında korku dolu anlar yaşandı.Pittsburgh Field’daki FBI merkezine hızla yaklaşan beyaz bir sedan metal kapıya çarptı.

Sürücü Donald Henson, aracından çıkıp Amerikan bayrağını kapıya astı, bağırarak olay yerinden uzaklaştı. FBI saldırıyı “hedefli bir terör eylemi” olarak niteledi ve geniş çaplı insan avı başlattı.

Polis, olayın yerel saatle 02:40 civarında Pittsburgh Field’daki FBI binasında yaşandığını açıkladı.

Penn Hills’ten Donald Henson’ın kullandığı beyaz sedan, binanın metal kapısına çarptı. Görgü tanıklarının aktardığına göre Henson, araçtan aldığı Amerikan bayrağını kapının üzerine astı ve bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir görgü tanığı, "Lastiklerin çığlık attığını duydum. Arabadan indi, yolcu tarafına geçti, elinde bir şey vardı. Silah sandım ama bayrakmış. Onu çitin üzerine koydu ve bağırmaya başladı" dedi.

FBI'DAN AÇIKLAMA: HEDEFLİ BİR SALDIRI FBI Özel Ajan Yardımcısı Christopher Giordano, "Bunu FBI’a karşı bir terör eylemi olarak görüyoruz. Bu, bu binaya yönelik hedefli bir saldırıydı" açıklamasını yaptı. Giordano, Henson’ın silahlı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını ancak halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı. CBS tarafından yayınlanan görüntülerde, beyaz bir aracın siyah metal kapıya hızla çarptığı görülüyor. Bomba imha ekipleri, şüphelinin aracında inceleme yaptı.

FBI GEÇMİŞİNİ İNCELİYOR

Yetkililer, şüphelinin geçmişte Pittsburgh ofisini ziyaret eden eski bir asker olduğunu açıkladı. Henson’ın ruh sağlığı sorunları yaşadığına inanıldığı ve kısa süre önce FBI’a mantıksız şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

Giordano, "Bu federal bir suç ve en ağır cezayı talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...