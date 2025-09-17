Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtı, 3 işi hayatını kaybetti

ABD'de silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtı, 3 işi hayatını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
ABD’de ortaokul yakınında silah sesleri yankılandı! Illinois eyaletindeki Lincoln Ortaokulu çevresinde bir saldırgan tüfekle ateş açtı. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Lincoln Ortaokulu yakınlarında silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yerel saat 16.05 sularında gerçekleşen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. 

ABD'de silahlı saldırı! Tüfekle ateş açtı, 3 işi hayatını kaybetti - 1. Resim

ŞÜPHELİ, BAŞKA BİR ARACA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Berwyn Polis Departmanı yetkililerinin açıklamasına göre, erkek bir saldırgan, okul yakınlarında başka bir araca tüfekle ateş açtı. 

Güvenlik yetkilisi Michael Fellows, olay yerine geldiğinde saldırgana karşılık vermediği, siper aldığı ifade edildi.

SALDIRGAN KENDİNİ VURDU, OKUL KAPATILDI

Berwyn North Okul Bölgesi 98 Müdürü Michelle Smith, saldırganın daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar ettiğini açıkladı. 

Olay sonrası Lincoln Ortaokulu'nda sıkı güvenlik önlemleri alındı.

ÖĞRENCİLERE DANIŞMAN DESTEĞİ SUNULACAK

Müdür Smith, "Öğrencilerin bugünkü olayları sindirebilmesi için okula gelmeleri teşvik ediliyor. Sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar okulda hazır bulunacak." dedi.

Olayda saldırganla birlikte iki kişi daha hayatını kaybederken, saldırının detaylarına dair soruşturma sürüyor.

