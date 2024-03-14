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Haberler > Dünya > Kaliforniya'da FBI'ın eğitim kampı infilak etti, çok sayıda yaralı var

Kaliforniya'da FBI'ın eğitim kampı infilak etti, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de korku dolu anlar! Kaliforniya'ya bağlı Irvine'de bulunan FBI'ın eğitim kapında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaliforniya'da FBI'ın eğitim yaptığı bir tesiste patlama oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

FBI'ın eğitim kampında patlama oldu, çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

EĞİTİM TATBİKATI YAPIYORLARDI

Kapalı alanda yapılan eğitim tatbikatı sırasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine gelen sağlıkçılar yaralıları hastaneye kaldırdı. 

FBI'ın eğitim kampında patlama oldu, çok sayıda yaralı var! - 2. Resim

Ekipler olayın sebebi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor...

FBI'ın eğitim kampında patlama oldu, çok sayıda yaralı var! - 3. Resim

Güney Kaliforniya Orange County Şerif Departmanı SWAT ekibinin 16 üyesinin Çarşamba günü kapalı alanda yapılan bir eğitim tatbikatı sırasında meydana gelen patlama sonucu hastaneye kaldırıldığı ve bir kişinin bacağından yaralandığı için ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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