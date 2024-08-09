Filistinli mahkumu istismar eden İsrail askerinden televizyonda skandal savunma

İsrail N12 kanalının da yayınladığı Filistinli tutsağa tecavüz eden İsrailli asker kameralar karşısına geçip kendini savundu. Skandaş savunma sonrası askerin görevden alındığı iddia edildi.

İsrail'in Gazze'de devam eden zulmü gelen vahşet dolu görüntülerle tüyler ürpertmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünya, İsrail'in N12 kanalında yayınlanan video kaydıyla dehşete düştü.

İsrail'de yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alınmıştı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtmişti. Tecavüze de uğrayan tutuklunun tedavi ve ameliyat için hastaneye götürüldüğü öğrenilmişti.

İlgili Haberler Serbest bırakılmışlardı! Filistinli tutukluya tecavüz eden İsrail askerlerinin görüntüsü ortaya çıktı

Kanal Filistinli tutukluya tecavüzde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan askerlerin görüntülerini yayınladı. İnfiale neden olan görüntü sonrası gözaltı merkezinde görevli İsrail askerlerinden biri İsrail'in Kanal 14 televizyonuna çıktı. Habere göre istismar olayına karıştığı iddia edilen asker, kameralar karşısında Filistinli mahkuma yapılan muameleyi savundu.

GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI!

Hürriyet'te yer alan habere göre, kamera görüntülerini yalanlayan asker cinsel istismarın kendileri tarafından yapılmadığını, mahkumun üzerini aradıklarını iddia etti. Kimliği ve yüzü gizlenen asker İsrail Ordusu'nun ismini korumak için bu yayına çıktığını söyledi.

"YAYINDAN SONRA GÖREVDEN ALINDIM"

İsrailli Arutz Sheva medya platformunda çıkan haberlere göre ise kimliği gizlenen istismarcı asker, Kanal 14 yayınına çıkmasının ardından görevden alındı.

Gazetecilere açıklamada bulunan asker yayın bittikten birkaç dakika sonra komutanının kendisine görevden alındığını bildirdiğini söyleyerek "Arabaya biner binmez, hizmetten çıkarıldığıma dair SMS mesajını aldım. Bunun üst komutadan gelen bir emir olduğunu anladım" dedi.

İSTİSMARA KALKAN OLDULAR!

İsrail'in 12. televizyonunun yeni yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin ülkenin güneyindeki Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde bir Filistinli tutukluya cinsel saldırıda bulunduğu görülüyor. Görüntülere göre birçok Filistinli tutsak elleri bağlı bir şekilde yerde yatıyor. Bir Filistinli esire cinsel saldırıda bulunan askerler de merkezde bulunan güvenlik kamerasının yaptıkları işkenceyi çekmemesi için kalkanlar kullanıyor. Doktorların raporu ise mahkuma yapılan cinsel saldırıyı doğruluyor.

Temmuz ayı sonlarında meydana gelen olay sonucu dokuz asker tutuklandı ve İsrail Başsavcılığı tutukluya yönelik ciddi kötü muamele şüphesiyle soruşturma başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, raporların 'korkunç' olduğunu ve bunların İsrail yetkilileri tarafından tam olarak araştırılması gerektiğini söyledi.

İSTİSMARCI ASKERLER SERBEST BIRAKILDI

Ancak askerlerin tutuklanması İsrail'de geniş protesto gösterilerine neden oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar işkence uygulayan askerlere destek mesajları yayınladı. Bu mesajların ardından aşırı sağcı gruplar Sde Teiman'a baskın düzenlerken gözaltına alınan askerlerin bulunduğu üsse de zorla girdi. Protestoların ardından 5 asker serbest bırakıldı ancak istismarcı askerlerin serbest bırakılması da uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

ASKERLER 'İŞKENCE ÜSSÜ'NÜ ANLATTI

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik uygulamalarını ortaya çıkarmakla ilgilenen Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence) adlı sivil toplum kuruluşu, ismi verilmeyen başka bir askerin gözaltı merkezindeki tanıklıklarını yayımladı.

İsrailli asker "Yedek askerlik görevim sırasında Sde Teiman'daydım. Ortalıkta mekana ilişkin bir tür gizem vardı. Bana fotoğraf çekmememi söylüyorlardı. Sde Teiman'a gitmeden önce onlar (askerler) bana onları (tutukluları) dövmem, kötü bir koku ve sert manzaralara hazırlıklı olmam gerektiğini söyledi. (Gözaltı merkezinin içindeki hastanenin) deney laboratuvarı gibi olduğunu duydum." ifadelerini kullandı.

VAHŞETLERİ KAN DONDURDU

Merkezde 2 hücreli bir yerde nöbet tuttuğunu, hücrelerin büyük olduğunu ve askerlerin buralara "ahır" dediğini aktaran İsrailli asker, şöyle devam etti:

Hücrelerin birinde 70, diğerinde 100 kişi vardı. İneklerin bulunduğu ahırlar gibi kapalı bir mekanda çok ince şilteler üzerinde sıralar halinde oturuyorlardı ve ışıklar her zaman açıktı. Herkesin gözleri bağlı ve ellerinde plastik kelepçeler vardı. İlk iki sırada tutukluların uzanmasına izin verilirken, diğer tutuklular bağdaş kurarak oturuyorlardı. Sabah oraya vardım ve onları bu şekilde gördüm; 16 ila 60 yaş arası erkekler hepsi birbirinin aynı gri eşofmanlarla oturuyordu.

Merkezde daha fazla hücre olup olmadığı sorusuna İsrailli asker, "Evet, yaşlılar ve tekerlekli sandalyeli amputeler için ahırlar da var." cevabını verdi.

İsrailli asker, her tarafı dikenli teller ve duvarlarla çevrili olduğunu söylediği Sde Teiman'da "iki portatif tuvalet ve bir el yıkama alanı bulunduğunu, tutukluların haftada bir kez duş almasına izin verildiğini" ifade etti.

"DİK DURMAK ZORUNDALAR"

Geceleri asla ışıkların kapanmadığını aktaran İsrailli asker, "Kalabalığı kontrol altına almak için yelekleri, miğferleri, içinde silah bulunan bir kutuları ve bir isyan çıkması durumunda her türlü ses bombası ve göz yaşartıcı gazlarının bulunduğunu" aktardı.

Güvenliği sağlamaktan uzak bir şekilde görevlerinin, alıkonulan Filistinlilerin birbirleriyle konuşmamalarını ve doğru oturduklarını kontrol etmek olduğunu kaydeden asker, "Bütün gün bağdaş kurup dik oturmak zorundaydılar. Bazen bazıları öne ya da arkaya doğru eğiliyordu. Buna izin yoktu. Gözleri bağlıydı ve göz bağının altından bakmaları yasaktı. Kuralları ihlal etmeleri halinde onları cezalandırmamıza izin veriliyordu." ifadelerini kullandı.