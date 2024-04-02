Finlandiya'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: AFP 2 Nisan 2024 10:22 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / AFP

Finlandiya'nın güneyinde bulunan Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Yaralılar olduğunu bildiren polis henüz ayrıntılı bilgi paylaşmazken, şüphelinin yakalandığını duyurdu.