Finlandiya'da okula silahlı saldırı! Yaralılar var
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: AFP- Güncelleme:
Dünya Haberleri / AFP
Finlandiya'nın güneyinde bulunan Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Yaralılar olduğunu bildiren polis henüz ayrıntılı bilgi paylaşmazken, şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki yakınlarındaki Vantaa kentindeki Viertola İlkokulu'nda silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Okula giriş ve çıkışlar kapatıldı, bölgede yaşayanlara 'evlerinden çıkmamalar' için çağrıda bulunan polis, "Tanımadığınız kişilere kapıyı açmayın" dedi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Finlandiya polisi, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Polisin son açıklamasına göre, saldırıda 3 çocuk yaralandı.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: AFP
Kaynak: AFP