Fransa erken seçimlerinde ilk sonuçlar! Sol ittifak öne geçti, aşırı sağ geriledi

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda büyük heyecan yaşanıyor. 30 bin polisin vazife aldığı seçimde 49,5 milyonluk Fransız seçmen sandık başında oylarını verdi. Sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşti. Macron ittifakı ikinci olurken, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi. İşte dakika dakika Fransa erken seçimlerinde yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti KUTLAMALAR BAŞLADI!

SOSYALİST LİDERDEN ZAFER KONUŞMASI!

SANDIK ÇIKIŞ ANKETİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

AŞIRI SAĞDAN GÖSTERİ PLANI

MACRON'DAN ÜSTÜ KAPALI İTTİFAK!

07.07.2024 21:50

KUTLAMALAR BAŞLADI!

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda halk oylarını kullandı. Seçimin ardından yapılan il çıkış anketine göre sol ittifak 2. turu önde götürüyor.

Fransız vatandaşlar, ilk anket sonuçlarıyla beraber kutlamalara başladı. Pek çok Fransız, cadde ve sokaklarda zafer çığlıkları attı.

07.07.2024 21:35

SOSYALİST LİDERDEN ZAFER KONUŞMASI!

Fransız sosyalist lider Olivier Faure, Fransız parlamento seçimlerinin solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) için bir zafer olduğunu ve bu nedenle Fransız halkının birleşmesi gerektiğini söyledi.

Destekçilerine "Tek bir pusulamız olacak: Yeni Halk Cephesi'nin programı" diyen Faure, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının devam ettirilmemesi ve tartışmalı emeklilik reformunun iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

07.07.2024 21:15

SANDIK ÇIKIŞ ANKETİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda büyük sürpriz yaşandı. Sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

Ipsos tarafından yapılan sandık çıkış anketine sol ittifak "Yeni Halk Cephesi" 172-192 koltuk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Birlikte" hareketi150-170 koltuk, aşırı sağcı "Ulusal Birlik" 132-152 koltuk ve merkez sağ cumhuriyetçiler 57-67 koltuk aldı.

07.07.2024 18:50

YÜKSEK KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 49,5 milyon Fransız seçmen, 2. turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için oy kullanıyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.

Ülkenin ana kara topraklarında, sandıklar yerel saatle 18.00'de, başkent Paris dahil büyük kentlerde 20.00'de kapandı. Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 08.00'de başlayan oy verme işleminde 17.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 59,71’i oy kullandı. Ipsos araştırma şirketi, seçimin 2. turunda nihai katılımı yüzde 67 olarak öngörüyor.

07.07.2024 18:30

AŞIRI SAĞDAN GÖSTERİ PLANI

Fransa’da erken genel seçimlerin ilk turundan yüzde 33 civarında oyla birinci çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ittifakının 2. turda da birinci geleceği tahmin ediliyor.

Sandıkların kapanmasının ardından yerel saatle 20.00 civarında Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda ve ülkenin farklı kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösteriler yapılması planlanıyor.

Solcu Yeni Halk Cephesi ittifakında yer alan Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam yapılması planlanan gösterilerde, olası şiddet olaylarına karşı halkı ve yetkilileri uyardı.

07.07.2024 11:30

MACRON'DAN ÜSTÜ KAPALI İTTİFAK!

İlk turda aşırı sağcıların açık ara birinci parti olması üzerine Macron cephesi ve solcu ittifak, üstü kapalı iş birliğine gitti. Macron ve solcu cephe, aşırı sağ adaylara karşı kazanma ihtimali daha yüksek olan merkez ve sol parti adaylarını destekleme kararı aldı.

Böylece ilk tur sonuçlarına göre, üç adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200’den fazla aday seçim yarışından çekildi.

Yer: Fransa