Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon ve Bordeaux gibi kentlerde hafta sonu boyunca şiddet olayları yaşandı. Gösteriler sırasında mağazaların vitrinleri kırıldı, ürünler çalındı, kamu binaları tahrip edildi. Çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet de ateşe verildi veya zarar gördü.