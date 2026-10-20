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Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

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Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

Fransa’da protestoların şiddetlenmesiyle sokaklar savaş alanına dönerken binlerce işletme yağma ve tahribattan etkilendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü sokakta bir kitapçının olaylardan etkilenmeden kalması dikkatleri üzerine çekti. 

Dükkanının önüne “Hoş geldiniz, açığız” tabelası koyan esnafın kahvesini içerek sakin bir şekilde oturması sosyal medyada gündem oldu.

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

Fransa’da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve hükümet politikalarına karşı düzenlenen protestolar, ülkenin birçok kentinde şiddet olaylarına dönüştü.

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

YAĞMALANMAYAN TEK DÜKKAN! 

Mağazaların yağmalandığı, araçların ateşe verildiği ve iş yerlerinin zarar gördüğü olayların ortasında, yağmalanmayan tek dükkan olarak öne çıkan bir kitapçı ise görenleri şaşırttı. Çevresindeki kargaşaya rağmen faaliyetini sürdürmeye devam eden işletmenin önünde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

KULLANICILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Görüntülerde, dumanın kapladığı sokakta kitapçının önünde oturan işletme sahibinin kahvesini içtiği görülüyor. İş yerinin önüne “Hoş geldiniz, açığız” yazılı bir tabela koyan esnafın sakin tavrı, çevrede yaşanan olaylarla tezat oluştururken, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon ve Bordeaux gibi kentlerde hafta sonu boyunca şiddet olayları yaşandı. Gösteriler sırasında mağazaların vitrinleri kırıldı, ürünler çalındı, kamu binaları tahrip edildi. Çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet de ateşe verildi veya zarar gördü.

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

2 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Fransız Adalet Bakanı Gérald Darmanin’in 19 Ekim’de açıkladığı bilançoya göre, olaylar kapsamında 2 bin 513 kişi gözaltına alındı, 67 kişi cezaevine konuldu. Hükümetin açıkladığı verilere göre ülke genelinde en az 3 bin ticari işletme yağma ve tahribattan etkilendi. 

Fransa yangın yeri! Her yer yağmalandı, o dükkana kimse dokunmadı

"KIRAN ÖDER" YASASI BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Fransa'da kamuoyunda "Kıran öder" (casseurs-payeurs) olarak bilinen yasa tasarısı da yeniden gündeme geldi. 

16 Eylül'de Senatoya sunulan düzenleme, yağma ve tahribat nedeniyle meydana gelen zararların sorumlulardan tahsil edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

Tasarı, belirli şartlarda şiddet olaylarına katılan kişilerin zararlardan ortak sorumlu tutulmasını ve kişi başına 10 bin euroya kadar tazminat yükümlülüğü getirilmesini öngörüyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girmedi. Senatoda 27-28 Ekim tarihlerinde görüşülmesi planlanıyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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