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Haberler > Dünya > Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi

Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;da Filistin&#039;e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa'da Filistin'e destek vermek için bir araya gelenler, ülkenin en prestijli okullarından Science Po'nun karşısında eylem yapmak istedi. Polis ise protestolara engel oldu, göstericiler bölgeden ayrılmaları konusunda ikaz edildi.

Paris'te Science Po'da bir amfide 12 Mart'ta düzenlenen Filistin yanlısı eylemin ülkenin gündemine oturmasının ardından, Filistin'i destekleyen öğrenciler aynı okulun önünde gösteri düzenlemek için bir araya geldi. 

Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi - 1. Resim

POLİS GÖSTERİYE ENGEL OLDU

Okulun etrafında yoğun güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin düzenlenmesine izin vermedi. Polis, okulun yakınlarında toplanan öğrencileri buradan uzaklaşması için ikaz etti.

Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi - 2. Resim

SAİNT THOMAS D'AQUİN MEYDANI'NA AKIN ETTİLER

Öte yandan bir grup Filistin destekçisi öğrenci, Science Po okuluna yakın Saint Thomas d'Aquin Meydanı'nda bir araya geldi.

Polis bu grubun etrafında dar bir çember oluşturdu. Öğrenciler, kısa bir süre "Yaşasın Filistin" ve "Bu bir savaş değil, soykırımdır" sloganları attıktan sonra meydandan ayrıldı.

Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi - 3. Resim

"EYLEMCİLERİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP İNTERNETTE PAYLAŞTI"

Polisin gösteri yapmasını engellediği Science Po öğrencilerinden soy ismini vermek istemeyen Angie, yaptığı açıklamada, 12 Mart'ta okullarında yapılan Filistin yanlısı eylemde amfiye bir öğrencinin girmesine izin vermediklerini anlattı. Angie, bu öğrencinin daha önce Filistin yanlısı eylemcilerin fotoğraflarını çekip internet ortamında paylaştığını ifade etti.

"ASIL ODAK SOYKIRIM OLMALI"

Söz konusu öğrencinin bu durumu "Yahudi karşıtı" olarak algıladığını söyleyen Angie, olayın sağcı medya tarafından yalan bilgilerle aktarıldığını savundu. Angie, Gazze'de bir soykırım olduğunu belirterek asıl odağın bu konu üzerinden olması gerektiğine vurgu yaptı.

"POLİS SOKAKLARI TRAFİĞE KAPADI"

Öğrencilere destek amacıyla Science Po yakınlarına gelen soy ismini vermek istemeyen Filistin destekçisi Nassira ise, "30 binden fazla ölü var. Bunun karşısında duyarsız kalamam. Tek istediğim tez zamanda ateşkes sağlanması." ifadelerini kullandı.

Nassira, Science Po'nun öğrencilerinin Gazze'deki "soykırıma" karşı protesto gösterisi yapmak istediğini ancak polisin civardaki birçok sokağı trafiğe kapattığını anlattı.

Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi - 4. Resim

GÜNDEM OLAN FİLİSTİN EYLEMİ

Science Po bünyesindeki bir amfide 12 Mart'ta düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma eylemi basının gündemine oturdu.

Eylem sırasında bir öğrencinin, "siyonist veya Yahudi" olduğu gerekçesiyle amfiye alınmadığı iddia edilmişti.

Bu öğrenci Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, amfiye girebildiğini ve kendisinin "Yahudi veya siyonist" şeklinde seslenildiğini duymadığını belirtti.

Söz konusu öğrenci "Ancak biri bana bir katılımcının şöyle dediğini aktardı; 'Onu içeri almayın, o bir siyonist'" açıklamasında bulunmuştu.

Fransa'da Filistin'e destek için bir araya gelen göstericiler polis tarafından engellendi - 5. Resim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu eylem sırasında sarf edildiği belirtilen sözleri "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Başbakan Gabriel Attal ise Science Po'daki eyleme ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunmuştu.

Science Po'da eğitim gören 33 Yahudi öğrenci, Mediapart blogunda yayımladıkları bildiride, "Science Po'nun Yahudi öğrencileri olarak Filistin yanlısı eylemlerin baskı altına alınması için kullanılmayı reddediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Bildiride, okulda Filistin'e destek eyleminin siyasetçiler tarafından manipüle edildiği savunulurken, birçok Yahudi öğrencinin de söz konusu eyleme katıldığı belirtilmişti.

Science Po öğrencileri bu olayın ardından, "üniversitelerde Filistin halkıyla dayanışmaya yönelik baskının durması için gösteri" çağrısında bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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