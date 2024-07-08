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Fransa'da seçimi kazanan sol lider Melenchon Filistin Devletini tanıyacaklarını duyurdu

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Fransa&#039;da seçimi kazanan sol lider Melenchon Filistin Devletini tanıyacaklarını duyurdu

Dünya Haberleri

Fransa'da gerçekleştirilen erken seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketine birinci sırada yer alan sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin liderlerinden Melenchon, İsrail'e karşı Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu.

Avrupa Parlamento'sunda aşırı sağın yükselişinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı almıştı. Erken seçimlerin ilk turunda önde olan aşırı sağ temsilcisi Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ikinci turda hüsrana uğradı. Fransa'da genel seçimin ikinci turunda sandık çıkış anketine göre sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi yarışı önde götürüyor.

Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon başını çektiği solcu ittifakının birinci çıktığı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından açıklama yaptı.

"Halkımız en kötü senaryoyu açıkça reddetmiştir. Bu gece (aşırı sağcı parti) RN, mutlak çoğunluğa sahip olmaktan çok uzakta." diyen Melenchon, "ülkeyi yönetmeye hazırız" mesajı verdi.

Macron’un "boyun eğmesi ve bu yenilgiyi geçiştirmeye çalışmadan kabul etmesi gerektiğini" belirten Melenchon İsrail'e karşı atılacak önemli kararı da duyurdu.

Seçim öncesinde Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunan Melenchon, zaferin ardından Filistin'i tanıma sözünü tekrarladı.

Melenchon zafer konuşmasında "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak. Pek çok şeye kararnameyle karar verebileceğiz. Mesela Filistin Devleti'ni tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Fransa Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Milletvekili Mathilde Panot ise "Önümüzdeki iki hafta içinde Filistin Devleti'ni tanıyacağız." diyerek sürecin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
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