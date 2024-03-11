Galler Prensesi Kate Middleton'ın son fotoğrafı gündeme damga vurdu! Herkes onu konuştu...

İngiltere'de tahtın bir numaralı varisi Galler Prensesi Kate Middleton, geçirmiş olduğu ameliyat sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı. Prensesin üç çocuğuyla birlikte poz verdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı. Birçok ajans fotoğrafı geri çekti, işte detaylar...

İngiliz Kraliyet Ailesi dünyanın gündeminden düşmüyor. Galler Prensesi Kate Middleton'la ilgili tartışmalar sürüyor... İki ay önce karın ameliyatı geçiren prenses uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Hakkında çıkan iddiaların ise ardı arkası kesilmiyordu. İyileşme süreci devam eden 42 yaşındaki Galler Prensesi, 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis ile objektif karşısına geçti.

FOTOĞRAFI PRENS WILLIAM ÇEKTİ

Prens William'ın çektiği fotoğraf, Kensington Sarayı tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta 42 yaşındaki Middleton, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile yer aldı.

Galler Prens ve Prensesi'nin resmi sosyal medya hesabında fotoğraf, "Son iki aydır süren destek ve güzel dilekler için teşekkürler. Herkese Mutlu Anneler Günü dileriz" notuyla paylaşıldı.

PRENSİN PARMAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Birçok kişi Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis'in parmaklarının net olmaması ve bazı ayrıntıların fotoğraf üzerinde oynandığını gösterdiğini vurguladı.

Kate'in ceketinin fermuarındaki tutarsızlık da dikkatlerden kaçmadı.

AJANSLAR FOTOĞRAFI GERİ ÇEKTİ

Dört uluslararası haber ajansı, "manipüle edildiğini" belirterek fotoğrafı geri çekti. Reuters, Associated Press, AFP ve Getty Images fotoğrafın kalite standartlarına uymadığını belirtti.

Associated Press, fotoğrafta "Prenses Charlotte'un sol elindeki uyumsuzluğa" dikkat çekerek "Dikkatli bakıldığında kaynak tarafından görsel üzerinde oynama yapılmıştır" notunu paylaştı.

Charlotte'un sağ omzundaki saçın bir anda kesilmesi ve sol omzundaki uzun saçın ise devam etmesi kafaları karıştırdı.

İngiltere'nin en büyük haber ajansı PA da fotoğrafı geri çekmedi ancak Kensington Sarayı'ndan açıklama istedi.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞA YAKALANDI İDDİASI

Prenses Catherine, geçirdiği ameliyat sonrası 13 gün hastanede kalmış, ölümcül bir hastalığa yakalandığı haberleri gündeme damga vurmuştu. Saraydan yapılan açıklamada tüm iddialar reddedilmişti.

"YERİNE BİR BENZERİ GEÇTİ"

Kate Middleton geçtiğimiz günlerde annesinin arabasının yolcu koltuğunda görüntülendi. Prensesi gözünde kocaman güneş gözlükleri, şişmiş yüzüyle görenin tanımakta güçlük çekti. Onun aslında öldüğü ve yerine bir benzerinin geçtiği, felç olduğu, ameliyatının kötü gidip komaya girdiği söylendi…

Bahsi geçen karın ameliyatını düşüğe bağlayan da oldu. William’dan şiddet gördüğü ve yüzünü gösteremeyecek kadar kötü durumda olduğu dahi yazıldı.