Gazze’de katliam: İsrail tankları şehrin kalbine indi!

İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin derinliklerine tanklarla ilerleyerek hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Son 24 saatte en az 75 Filistinli hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi yaralandı.

TANKLAR TAL AL-HAWA ÜZERİNDEN BATIYA YÜRÜDÜ

Görgü tanıkları, “İsrail tankları Tal al-Hawa üzerinden batıya doğru ilerliyor” diyerek çatışmaların Gazze Şehri’nin kalbine doğru yayıldığını aktardı.

Pazar sabahı itibarıyla 46 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre kara harekâtının başlamasından bu yana yüzlerce sivil katledildi.

ROKETLER ASHDOD'DA SİRENLERİ ÇALDIRDI

İsrail’in bombardımanına karşılık, Gazze’den atılan iki roket nedeniyle Ashdod kentinde sirenler çaldı. İsrail ordusu, roketlerden birinin imha edildiğini, diğerinin boş bir alana düştüğünü açıkladı.

NETANYAHU'YA ESİR AİLELERİNDEN TEPKİ

Gazze’deki direnişçilerin elinde bulunan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Benjamin Netanyahu’yu ateşkesi engellediği için suçladı. Bir asker babası, “Günahlarınızı ve sorumsuz hükümetinizin günahlarını telafi edin” sözleriyle isyan etti.

KASSAM TUGAYLARI: ESİRLERİNİZ NE CANLI NE DE ÖLÜ DÖNER

Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail’e sert bir uyarı gönderdi:

“Esirleriniz Gazze Şehri’nin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar verdiği sürece hayatları için endişelenmeyeceğiz. Bu operasyonun genişlemesi, esirlerinizi ne canlı ne de ölü olarak geri alamayacağınız anlamına geliyor.”

Açıklamada ayrıca, “Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizin ruhlarını cehenneme göndermeye hazırız” ifadeleri yer aldı.